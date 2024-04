Le Pixel 9 devrait offrir une communication d’urgence par satellite comme Apple l’a fait sur l’iPhone

Lorsque Google lancera le Pixel 9 plus tard cette année, de grands changements matériels sont attendus. L’un de ces changements concernera le modem de communication, qui comportera une nouvelle fonctionnalité importante. Le Pixel 9 pourra offrir une communication d’urgence par satellite comme Apple le propose sur l’iPhone.

On est encore loin de la date de lancement des prochains smartphones de Google. Le Pixel 9 devrait être une mise à jour importante du géant de la recherche, avec un nouveau SoC développé et de nombreuses autres modifications du hardware actuel que les utilisateurs peuvent utiliser.

Une nouvelle rumeur suggère que le modem présent dans cette nouvelle version du smartphone de Google sera l’Exynos Modem 5400 de Samsung, ce qui ouvrira de nouvelles portes. Nous parlons de la communication par satellite tant attendue, que de plus en plus de marques proposent dans leurs équipements.

Dans le cas du Pixel 9, on s’attend à ce que cela se concentre uniquement sur les services d’urgence, laissant de côté la communication entre les utilisateurs. Google veut garantir l’envoi de messages d’urgence dans les endroits éloignés et les zones sans réseau et garantir ainsi la sécurité physique de ses utilisateurs de smartphones.

Dans un premier temps, et aux États-Unis, le service sera fourni par T-Mobile dans le cadre du service Starlink. De cette façon, vous serez limité aux messages texte et non aux appels. SpaceX a récemment reçu l’autorisation de la FCC pour étendre Starlink aux États-Unis.

Les messages d’urgence du Pixel 9 serviront de réponses à des demandes très spécifiques. Cela permettra aux services d’urgence d’accélérer la conversation et de fournir rapidement l’aide nécessaire. Cela devrait être similaire au fonctionnement de la fonction SOS d’urgence d’Apple sur l’iPhone.

Ce sera également une manière pour Google d’ouvrir cette fonctionnalité à Android. La nouvelle version du système devrait déjà être prête à offrir ces services, en fonction du constructeur ou de la marque garantissant la communication avec le fournisseur de services de communication d’urgence par satellite.