Western Digital présente ses nouveaux supports de stockage pour continuer à dominer le marché

Nouveaux SSD, disques durs et NAS émergent pour s’adapter aux temps modernes

Western Digital est l’un des principaux acteurs du marché du stockage

Western Digital, avec sa marque Sandisk, est l’une des entreprises de stockage les plus célèbres au monde. Ils disposent des meilleurs disques durs et des cartes SD les plus rapides, et il semble que cela ne changera pas car la marque a lancé de nouvelles solutions de stockage qui peuvent être incroyablement intéressantes pour l’avenir.

Nouveaux temps, nouvelles solutions de stockage

La première chose qu’ils ont annoncée est l’arrivée d’une nouvelle technologie pour les cartes SD et microSD appelée Express et dont l’objectif est d’augmenter les performances et la vitesse actuelles pour atteindre des vitesses de lecture et d’écriture propres à un SSD. Cela représente jusqu’à 4,4 fois plus rapide que les technologies actuelles, permettant à ce type de normes de stockage d’avoir une vitesse qui était auparavant impensable. Ils sont disponibles en 128 et 256 Go.

Ce n’est pas tout en ce qui concerne les SD et microSD. Pour ceux qui recherchent du stockage plutôt que de la vitesse, de nouvelles cartes étonnantes sont disponibles avec une capacité pouvant atteindre 4 To. Dans ce sens, la première d’entre elles est la SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I de 2 To et sa version microSDXC. Cela est conçu pour les créateurs de contenu qui ont des sessions intenses avec leurs caméras et ont besoin de stocker toutes ces données. Mais ils ne sont pas seuls, car la UHS-I SanDisc EXtreme PRO SDUC de 4 To est la première carte au monde avec cette technologie et cette capacité.

Les disques durs subissent également des mises à jour très notables en termes d’augmentation des capacités, devenant ainsi pratiquement massives et d’une performance auparavant impossible. Ainsi, ils présentent les disques durs SanDisk Professional Ultrastar qui atteignent 24 To et jusqu’à 7200 RPM. Il s’agit de disques durs conventionnels, conçus pour le stockage massif de données. Ils sont destinés à être utilisés dans le G-RAID ou pour créer des serveurs NAS.

Enfin, il y a les plateformes de stockage de Western Digital telles que le Western Digital Ultrastar Transporter, une véritable bête avec une performance SSD NVMe atteignant 368 To avec un double port de 200 Go/E, qui permet de transporter rapidement des fichiers de taille massive grâce à sa vitesse incroyable.

Enfin, le Western Digital Ultrastar Data102 JBOD est une plateforme de stockage externe à haute densité conçue pour les sauvegardes et qui prend en charge jusqu’à 24 Go SAS.

Avec tout cela, WD prépare une machinerie bien huilée dans laquelle la qualité de leurs solutions et leur puissance brute se distinguent comme d’habitude, que ce soit dans la marque Western Digital ou dans sa division SanDisk. Que ce soit pour exécuter un jeu mobile à une vitesse ultrarapide avec leurs microSD ou pour enregistrer des heures de vidéos, ce type de solutions peut être très utile pour les professionnels et les amateurs.