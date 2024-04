L’IA veut désormais changer la Formule 1 pour de bon : voici comment elle y parvient.

l’IA pourrait reformuler la façon dont nous comprenons la Formule 1

Actuellement, c’est l’un des sports automobiles les plus suivis au monde

La Formule 1 est l’une des compétitions sportives les plus intéressantes au monde. Pendant les week-ends, des millions de personnes du monde entier se connectent à leurs applications favorites pour suivre ce sport, et les véhicules qui y participent sont si rapides qu’ils nécessitent même des drones spéciaux pour les suivre. Cela est largement dû à la recherche et au développement de centaines de millions d’euros par an, et, comme il ne pourrait en être autrement, l’Intelligence Artificielle a déjà mis son empreinte dans ce domaine pour le rendre encore plus efficace. Voyons comment ils y sont parvenus.

Tl;Dr:

Une entreprise suisse révolutionne l’aérodynamique des voitures grâce à ses simulations basées sur l’IA.

Quatre équipes de Formule 1 ont déjà adopté cette technologie.

La technologie pourrait être utilisée non seulement en Formule 1, mais également dans d’autres secteurs, Airbus l’utiliserait déjà.

Un bond important pour l’aérodynamique des voitures de F1

Neural Concept est une nouvelle start-up qui souhaite changer la façon dont la Formule 1 est conçue. Cela peut sembler étrange, mais ils ont développé le vélo le plus aérodynamique au monde, et bien que cela puisse sembler n’avoir rien à voir avec le sport automobile le plus luxueux de la planète, les technologies qu’ils ont utilisées pour le développer ont fait en sorte que leur système soit utilisé par quatre des dix équipes de la grille, comme le soulignent les personnes de TechCrunch.

Cela est dû au fait que l’entreprise basée en Suisse, qui compte seulement cinquante employés, dispose d’une technologie appelée Neural Concept Shape (NCS), basée sur l’apprentissage automatique, qui permet de suggérer des améliorations aérodynamiques en se basant sur la dynamique des fluides par ordinateur. Ainsi, ce que nous trouvons est une technologie capable de détecter les points faibles de l’aérodynamique d’un véhicule et d’aider à l’améliorer en suggérant des approches pour aborder ces problèmes. Cela est fondamental en Formule 1, car la soufflerie peut être utilisée de manière limitée et il faut l’exploiter au maximum.

Évidemment, de nombreuses autres entreprises se sont intéressées à la technologie de Neural Concept, comme Airbus ou Bosch. Il ne s’agit pas seulement d’une technologie applicable à la Formule 1, mais aussi à tout moyen de transport automobile nécessitant une aérodynamique pour fonctionner de manière efficace et sans pertes. Ce qui se passe, c’est que la Formule 1 est toujours en avance d’un petit pas sur tout cela, surtout si l’on considère qu’elle dispose de la technologie de conduite la plus avant-gardiste et a besoin de toutes les améliorations possibles pour grappiller des millièmes de seconde au chronomètre.

Cela est quelque chose que l’on peut voir dans la série Netflix F1: Drive to Survive, car l’équipe Williams Racing a adopté cette technologie pour réduire le temps de développement et réduire les coûts tout en évitant les restrictions de la FIA en n’effectuant pas de calculs physiques. De plus, NCS permet également d’optimiser d’autres composants et permet même de tester les chocs sur les composants individuels de chaque voiture. Cela pourrait avoir une application importante également pour les véhicules d’aujourd’hui à l’avenir.