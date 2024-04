Android 15 : Google veut plus de sécurité et apporte une nouvelle option pour les réseaux Wi-Fi

Android 15 Beta 1 est sorti en début de semaine dernière et apporte déjà quelques nouveautés. L’un d’eux se concentre sur le Wi-Fi et souhaite garantir une sécurité bien plus grande. Il s’agit d’un simple Switch, mais il éloignera l’utilisateur des réseaux WEP, qui offrent très peu de sécurité.

Nouvelles options de sécurité dans Android 15

Après 2 versions dédiées aux développeurs, la dernière version Beta d’Android 15 apporte quelques changements importants. Ceux-ci montrent l’évolution du système de Google et révèlent à quoi il ressemblera dans sa version finale, qui sera lancée en septembre.

L’un des changements concerne la zone dédiée au Wi-Fi et garantit à l’utilisateur un passage simple à des niveaux de sécurité beaucoup plus élevés. Nous avons désormais la possibilité d’exclure l’accès aux réseaux WEP, qui offrent des niveaux de protection bien inférieurs.

Le tout sera contrôlé par un simple interrupteur présent dans la zone des paramètres avancés et qui permet d’activer ou de désactiver l’utilisation des réseaux Wi-Fi avec le protocole WEP. Le bouton « Autoriser les réseaux WEP » a été ajouté aux paramètres réseau de l’appareil et constituera le point de contrôle.

La fin de l’utilisation des réseaux WEP sur Wi-Fi ?

Wired Equivalent Privacy (WEP) est un protocole de sécurité sans fil introduit il y a des décennies. Malheureusement, la technologie WEP a été remplacée par des normes plus strictes et robustes telles que WPA (Wi-Fi Protected Access) et le plus récent WPA3. Son âge le rend obsolète.

Par défaut, Android 15 Beta 1 bloque les connexions aux réseaux Wi-Fi utilisant la norme WEP. La nouvelle option remplace ce contrôle, mais inclut un avertissement clair aux utilisateurs leur rappelant qu’il s’agit d’un « protocole de sécurité plus ancien et moins sécurisé ». Les utilisateurs peuvent donc décider consciemment du changement qu’ils souhaitent.

Ce changement montre que même si Google souhaite offrir une sécurité maximale, il donne toujours aux utilisateurs le contrôle nécessaire. Ils devraient éviter le WEP autant que possible, mais c’est toujours à eux de décider s’ils souhaitent ou non cet accès et dans quelles conditions ils le font.