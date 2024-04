Comment créer une carte de vœux personnalisée pour la fête des mères avec l’IA

Voulez-vous souhaiter à votre mère d’une manière plus originale ? Faites une carte de voeux avec l’Intelligence Artificielle !

Icône d’Intelligence Artificielle avec une carte de la Fête des Mères.

La Fête des Mères approche, et même si vous avez certainement déjà pensé à quelques phrases pour souhaiter une bonne fête des mères sur WhatsApp, parfois une image vaut mieux que mille mots. Mais les images typiques que nous trouvons en ligne pour cette occasion sont très répétitives et ne correspondent peut-être pas à votre véritable relation avec votre mère. Heureusement, vous avez maintenant de votre côté l’Intelligence Artificielle, avec laquelle vous pouvez créer votre propre carte de voeux entièrement personnalisée.

Nous allons maintenant vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour créer des images pour dire « je t’aime » à votre mère de manière totalement personnelle.

Microsoft Copilot, l’outil idéal pour créer des images avec l’Intelligence Artificielle

L’outil que nous allons utiliser pour créer nos cartes de voeux de la Fête des Mères avec l’Intelligence Artificielle s’appelle Microsoft Copilot. Il s’agit de l’outil d’IA de Microsoft, qui vous permet d’utiliser Dall-E 3 gratuitement pour créer des images.

Copilot vous permet non seulement de créer des images, mais aussi d’accéder à un grand nombre d’options liées à l’Intelligence Artificielle. Son utilisation est assez simple et intuitive, et pour y accéder, vous avez juste besoin d’un compte Microsoft, le même que celui que vous utilisez pour accéder à Office ou Outlook. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer un gratuitement.

Pour pouvoir accéder à Copilot et commencer à créer votre carte de voeux pour la Fête des Mères, il vous suffit de cliquer sur ce lien :

Une fois que vous êtes sur le site et que vous vous êtes connecté avec votre compte, vous verrez qu’en bas de la page, il y a une boîte de texte avec la mention Poser une question. C’est là que vous devrez ajouter le prompt nécessaire pour qu’il crée l’image avec laquelle vous souhaitez souhaiter une bonne fête des mères à votre mère. Comme vous pouvez le voir, c’est un processus assez simple qui ne prendra que quelques minutes.

Idées de prompts pour souhaiter une bonne fête des mères à votre mère

Maintenant que vous savez comment utiliser Copilot, tout ce que vous avez à faire est d’écrire le prompt avec lequel vous allez créer votre image. Un prompt est un ordre que nous donnons à une intelligence artificielle pour qu’elle fasse ce que nous souhaitons. Dans ce cas, puisque nous voulons créer une image pour souhaiter une bonne fête des mères à notre mère, une idée de prompt que nous pouvons utiliser est la suivante :

Dessinez une carte de voeux pour la fête des mères. Sur l’image, on voit une femme avec des yeux marrons et des cheveux noirs tenant un enfant aux cheveux noirs dans ses bras, tous deux souriant joyeusement. Le texte suivant apparaît également en espagnol : ‘FELICIDADES MAMÁ’

D’autres idées que vous pouvez également utiliser sont les suivantes :

Faites une image de style Pixar d’une femme blonde d’environ 40 ans en train d’étreindre une petite fille blonde de 5 ans. À côté d’elles, il y aura un cadeau et une carte de voeux. En haut de l’image, le texte en espagnol apparaîtra : FELIZ DÍA DE LA MADRE

Ce ne sont que quelques idées, mais la réalité est que seule votre imagination fixe les limites. Vous pouvez demander à Copilot de faire la carte de voeux comme vous le souhaitez.

Personnalisez votre carte de voeux

Si vous voulez vraiment épater votre mère, nous vous recommandons d’ajuster le prompt pour que la carte de voeux soit le plus personnalisée possible.

Ainsi, vous pouvez décrire physiquement comment vous voulez que la mère qui apparaît sur le dessin ressemble le plus possible à la vôtre. Vous pouvez également décrire l’enfant qui apparaît avec elle, les vêtements et les accessoires qui l’entourent.

Même si Copilot créera une image pour vous en lui demandant simplement de créer une carte de voeux pour la fête des mères, plus détaillée sera la description que vous lui donnerez, plus le résultat sera proche de ce que vous avez en tête.

Par conséquent, nous vous recommandons de bien réfléchir au résultat que vous souhaitez obtenir avant de commencer à créer la carte de voeux pour votre mère. Une fois que vous avez l’image en tête, vous devrez la décrire aussi précisément que possible. De cette manière, le résultat final sera le plus proche possible de ce qui est passé par votre imagination lors de sa création.

Créer une carte de voeux avec IA est simple, mais si vous voulez obtenir de meilleurs résultats, il est intéressant de consacrer du temps au prompt.

J’ai déjà l’image, et maintenant ?

Une fois que vous avez envoyé le prompt, vous verrez qu’en quelques secondes, quatre résultats différents apparaîtront par rapport à ce que vous aviez demandé.

La prochaine étape consistera à cliquer sur le résultat qui ressemble le plus à ce que vous aviez en tête. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous verrez apparaître un écran avec les boutons , Enregistrer et Télécharger, afin que vous puissiez choisir ce que vous voulez faire.

Si vous choisissez l’option , un lien apparaîtra que vous pourrez envoyer à d’autres personnes pour qu’elles voient la carte de voeux en ligne. Si vous choisissez de l’Enregistrer, l’image sera enregistrée dans votre compte Microsoft afin que vous puissiez y accéder à tout moment. Et si vous cliquez sur Télécharger, l’image sera téléchargée sur votre appareil. Une fois que vous l’avez sur votre téléphone, vous pouvez l’envoyer via WhatsApp à votre mère, la partager sur les réseaux sociaux ou en faire ce que vous voulez. Par conséquent, l’option de Téléchargement est probablement la plus recommandée pour souhaiter une bonne fête des mères à votre mère en ce jour.

Si, au contraire, vous constatez que le résultat final de la carte de voeux ne correspond pas à ce que vous aviez imaginé, vous avez toujours la possibilité de modifier légèrement le prompt et d’obtenir quatre autres résultats. Vous trouverez certainement la carte de voeux idéale tôt ou tard.