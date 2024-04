Apple Watch n’arrête pas de vous dire que vous devez vous lever ? Si tu ne veux pas… raccroche

« C’est l’heure de se lever! » Votre Apple Watch vous avertit également toutes les heures. Et si vous en avez assez de ces notifications, découvrez comment désactiver cette alerte.

Vous essayez probablement déjà d’ignorer ce contact haptique sur votre poignet, la notification de l’Apple Watch dix minutes avant l’heure de vous lever. Ce qui est motivant pour certaines personnes peut en réalité être irritant pour d’autres.

Dans cet esprit, nous montrerons comment l’utilisateur peut désactiver (et, s’il le souhaite, activer ultérieurement) les notifications d’heure de réveil sur son Apple Watch.

Utile ou ennuyeux : Apple Watch vous rappelle de vous lever

Apple Watch s’efforce de vous aider à vivre une vie plus saine, par exemple, elle distribue des badges dans l’application Santé et informe l’utilisateur s’il atteint ses objectifs. objectifs d’exercice pour la journée dans l’application Activité.

Étirer régulièrement vos jambes est bon pour vous, c’est pourquoi l’Apple Watch touche votre poignet pour vous indiquer quand il est temps de vous éloigner de votre bureau ou de votre chaise pendant une minute.

Activer et désactiver les notifications d’état permanent

Si vous ne pouvez pas vous lever ou si vous trouvez les notifications ennuyeuses, vous pouvez les désactiver et les réactiver très facilement.

Suivez les étapes ci-dessous et vous pourrez vous reposer sur votre perchoir pendant des heures sans vous sentir coupable.

Ouvrez l’application Montre sur iPhone ; Faites défiler vers le bas et sélectionnez l’application Activité; Ici, vous verrez un interrupteur derrière Rappels pour se lever; Tournez-le en vert pour activer les notifications ou en noir pour les désactiver.





Vous ne souhaitez plus recevoir de notifications ou de rappels de l’application Activité ? Décochez l’option Notifications sur le même écran en haut. De cette façon, vous ne recevrez également plus de notifications sur les objectifs atteints, les incitations quotidiennes et bien plus encore.

Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver chaque élément séparément et évaluer si, effectivement, ces notifications sont manquantes ou non.