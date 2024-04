Nos larmes peuvent servir d’énergie: elles alimenteront les batteries du futur dans un bond technologique

Générer de l’énergie en clignant des yeux ou en pleurant pourrait être la clé des wearables du futur

D’autres voies ont été explorées pour fournir de l’énergie à ce type de dispositifs

Les lentilles intelligentes représentent une technologie qui émerge lentement, utile à des fins de santé et même pour la réalité augmentée comme les Apple Vision Pro. Ce n’est pas exagéré de dire que ce type de dispositifs intelligents sert à mesurer les niveaux de glucose ou à appliquer directement des médicaments sur nos yeux en cas de maladie oculaire.

Cependant, intégrer de l’électronique dans un endroit aussi complexe que l’œil humain a été une tâche pratiquement impossible jusqu’à présent. La cornée, hautement sensible, exige que les composants électroniques soient extrêmement petits et flexibles, et que les sources d’énergie répondent aux mêmes normes. En réalité, des batteries externes et une charge par induction sont utilisées pour y parvenir aujourd’hui, mais ce n’est pas précisément la meilleure des solutions. Après tout, cela va au-delà des simples lunettes intelligentes.

Nouvelles avancées passionnantes

Maintenant, une équipe de l’Université de l’Utah a trouvé une solution aux problèmes d’énergie en l’intégrant dans le propre dispositif. Le dispositif qu’ils ont créé combine une cellule solaire flexible avec un mécanisme qui extrait l’énergie des larmes. Ce système fournit suffisamment d’énergie pour faire fonctionner les lentilles sans besoin d’une source d’énergie externe, du moins selon un article publié dans la revue Small.

Il s’agit d’une avancée qui ressemble vraiment à de la science-fiction et qui permet de se passer de batteries séparées afin d’utiliser le dispositif de manière plus naturelle et constante, contrairement à la conception actuelle de ces technologies. L’unité d’énergie est capable de générer environ 150 microvolts avec une tension constante de 3,3 volts, suffisant pour maintenir le fonctionnement des lentilles et tout autre dispositif oculaire tout au long de la journée sans problème majeur.

Tl;Dr:

Jusqu’à présent, l’application de dispositifs intelligents sur les cornées était extrêmement difficile en raison de la nécessité de dispositifs pliables et de stockage d’énergie.

Une équipe a réussi à développer une batterie pouvant être alimentée par des larmes humaines.

Cela permettra aux personnes ayant des problèmes visuels d’améliorer leur qualité de vie.

Cette technologie permettra aux personnes ayant des problèmes visuels d’améliorer leur qualité de vie grâce à une technologie intelligente, tout en ouvrant des voies très importantes dans la détection précoce de maladies oculaires ou d’autres affections. De plus, d’autres équipes étudient également cette technologie, car des universités de Singapour ont récemment accompli la même avancée, ce qui semble indiquer que cela pourrait être l’avenir de la recherche dans ce domaine.