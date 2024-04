Liseuse électronique avec écran couleur : cela vaut-il le coup d’acheter ?

Bandes dessinées, magazines, sites Web – afficher ces contenus sur un lecteur d’e-books classique fonctionne bien, mais la lecture n’est pas forcément agréable. En effet, la splendeur colorée des mangas, par exemple, ne ressort guère sur un écran à encre électronique monochrome. Les lecteurs d’e-books avec écran couleur promettent une solution. Ils sont encore rares, mais ils existent. Vous devez cependant savoir que techniquement, ils atteignent leurs limites en matière de restitution des couleurs. Pour le moment !

PocketBook InkPad Color 3 : Un lecteur d’e-books à part entière avec écran couleur

L’InkPad Color 3 de PocketBook est actuellement le seul lecteur d’e-books d’un grand fabricant doté d’un écran couleur. Il utilise un écran couleur E-Ink Kaleido 3. Mais il dispose également d’une bonne configuration : processeur quad-core, prise en charge de presque tous les formats pertinents et de la bibliothèque numérique, haut-parleur intégré, Bluetooth et 32 Go de stockage. La grande batterie de 2 900 mAh dure jusqu’à un mois.

L’InkPad Color 3 de PocketBook est un lecteur d’e-books couleur mature. (Photo : PocketBook)

Caractéristiques techniques du PocketBook InkPad Color 3

Écran : 7,8 pouces E-Ink Kaleido 3 avec 4 096 couleurs

300 ppp (monochrome)

150 ppp (couleur)

Rétroéclairage Smartlight Poids : 270 grammes Batterie : 2 900 mAh (jusqu’à un mois d’autonomie) Stockage : 1 Go de RAM

32 Go de ROM Autres : Haut-parleur Bluetooth avec fonction de lecture

Certification IPX8

Le PocketBook InkPad Color 3 est équipé d’un éclairage Smartlight pour un plus grand confort de lecture. Cela est particulièrement utile en raison de la luminosité réduite de l’écran en raison de la présence du filtre RGB.

PocketBook Viva : Le premier lecteur d’e-books avec Gallery 3

En fin 2022, PocketBook a annoncé l’arrivée du puissant lecteur d’e-books PocketBook Viva. Cependant, en raison de « problèmes de développement du fournisseur », il n’est toujours pas disponible à la vente. Il est possible que le modèle phare de l’entreprise soit disponible courant 2024.

Le PocketBook Viva pourrait être disponible en 2024. (Photo : PocketBook)

Caractéristiques techniques du PocketBook Viva

Écran : 8 pouces E-Ink Gallery 3

300 ppp (monochrome)

300 ppp (couleur)

Rétroéclairage Smartlight Poids : 300 grammes Batterie : tba Stockage : 64 Go de ROM Autres : Bluetooth 5.2

Haut-parleur avec fonction de lecture

L’écran encre électronique Gallery 3 est utilisé, ce qui est actuellement la meilleure solution pour les lecteurs d’e-books avec écran couleur. Cela signifie que vous pouvez profiter sans problème de bandes dessinées en couleur, de magazines ou de livres spécialisés avec des graphiques sur l’écran de 8 pouces, avec une résolution élevée de 1440 x 1920 pixels (300 ppp).

Le PocketBook Viva est équipé d’un puissant processeur quad-core. Le lecteur prend en charge tous les formats de livres et de livres audio pertinents, ainsi que quatre formats d’image (y compris pour les bandes dessinées).

Kindle avec écran couleur : une question de temps

Amazon est probablement le fabricant de lecteurs d’e-books le plus connu. La gamme Kindle utilise jusqu’à présent exclusivement des écrans monochromes. Selon des rumeurs assez précises, l’entreprise travaille cependant sur le premier Kindle avec écran couleur, qui pourrait être disponible en 2025. Il est question de modèles avec des diagonales d’écran entre 7 et 10 pouces, ainsi que de l’utilisation d’un Advanced Color ePaper (ACeP) Panel. Cela implique probablement l’utilisation de l’écran E-Ink Gallery 3 ou d’une version ultérieure de cette technologie.

D’autres fabricants tels que Kobo et Tolino devraient suivre – en 2024 ou en 2025.

Boox Tablet Note Air3 C

Le Note Air3 C est en réalité une tablette basée sur Android 12 avec un processeur octa-core, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage flash. C’est à la fois un lecteur d’e-books et un outil de travail. Prenez des notes à l’aide d’un stylet pour les numériser. Laissez des notes dans les livres et concentrez-vous sur votre travail productif – en monochrome complet si vous le souhaitez.

Cet appareil axé sur le travail et les fonctionnalités de l’e-book est également élégant. (Photo : Boox)

Caractéristiques techniques du Boox Tablet Note Air3 C

Écran : 10 pouces E-Ink Kaleido 3 avec 4 096 couleurs

300 ppp (monochrome)

300 ppp (couleur)

Rétroéclairage avant avec CTM (chaud et froid) Poids : 430 grammes Batterie : 3 700 mAh Stockage : 4 Go de RAM

64 Go de ROM Autres : Haut-parleur et microphone

Slot pour carte mémoire microSD

Système d’exploitation : Android 12

Il est possible de télécharger des applications depuis le Google Play Store. Malgré sa « puissance », la tablette Boox Note Air3 C n’est pas conçue pour les mouvements rapides, par exemple pour les jeux. Il s’agit plutôt d’un mélange élégant de lecteur d’e-books et d’outil de travail avec un écran encre électronique. L’appareil appartient à la catégorie des tablettes encre électronique.

Comment fonctionnent les écrans à encre électronique ?

Une différence essentielle entre les lecteurs d’e-books et les tablettes est l’écran : alors que les tablettes utilisent souvent des panneaux LCD ou OLED lumineux et colorés, les lecteurs d’e-books utilisent un autre principe avec leur papier électronique : l’appareil charge des millions de petites capsules remplies de particules de couleur noire et blanche de manière électrique. Grâce à des impulsions électriques, ces particules montent, et vous les percevez comme du noir ou du blanc lorsque vous les regardez. Un rétroéclairage ou un éclairage avant n’est pas obligatoire, mais améliore le confort de lecture.

Tant que le lecteur d’e-books n’envoie pas de nouvelles impulsions électriques à chaque capsule individuelle (correspondant à un pixel), l’affichage reste inchangé – et ce, avec une consommation d’énergie très faible.

Les technologies d’encre électronique actuelles pour l’affichage des couleurs

Pour nous, consommateurs, il est important de savoir quel écran se trouve dans le lecteur d’e-books favori. Les technologies actuelles en matière d’écrans couleur à encre électronique sont les suivantes :

E-Ink Kaleido 3

L’écran couleur peut afficher jusqu’à 4 096 couleurs. Les microcapsules ne représentent toujours que le noir ou le blanc. Un ensemble de filtres de couleur RVB est responsable de la coloration, mais pas aussi contrasté que vous pouvez le connaître avec les écrans LCD ou OLED. Sans éclairage supplémentaire, les écrans Kaleido 3 sont nettement plus sombres que les lecteurs d’e-books monochromes avec un écran encre électronique Carta de haute qualité.

Kaleido 3 est actuellement la technologie la plus récente pour les lecteurs d’e-books avec écran couleur. (Photo : PocketBook)

Par rapport aux générations précédentes de Kaleido (Kaleido Plus, New Kaleido, Kaleido), les affichages couleurs atteignent maintenant des résolutions allant jusqu’à 150 ppp (monochrome/E-Ink Carta : 300 ppp), et la représentation des images en mouvement est également meilleure. Cependant, cela n’est souvent pas optimal en raison d’une mise à jour d’image plus lente.

Avec l’E-Ink Kaleido 3, les livres électroniques couleur sont affichés de manière convaincante et la technologie peut être considérée comme mature. Cependant, les effets de latence et de « fantômes » ne sont pas rares.

E-Ink Gallery 3

La dernière technologie d’E-Ink est déjà prête à être utilisée, mais a été retardée en raison de problèmes de production. Gallery 3 est le premier écran encre électronique réellement couleur. Les microcapsules ne sont plus remplies uniquement de particules noires et blanches, mais aussi de couleurs cyan, magenta et jaune, ainsi que de blanc. Cela donne un spectre complet de couleur sans perte de qualité due à un filtre de couleur RVB.

Gallery 3 est la dernière technologie d’E-Ink pour les lecteurs d’e-books. (E-Ink Holdings)

Gallery 3 permet des temps de réponse de 350 millisecondes pour les contenus monochromes, et entre 500 ms et 1 500 ms pour les représentations en couleur – selon le mode choisi. C’est une nette amélioration par rapport à Kaleido 3. Par ailleurs, Gallery 3 prend en charge l’utilisation d’entrées stylus, des résolutions allant jusqu’à 300 ppp (pour les contenus couleur) et la technologie d’éclairage avant ComfortGaze pour réduire la lumière bleue.

Autres technologies

Alors qu’E-Ink fournit et domine ainsi tout le marché des lecteurs d’e-books avec ses technologies, d’autres fabricants ne parviennent pas encore à rivaliser. Des alternatives telles que Display Electronic Slurry (DES), Nxtpaper de TCL ou ClearLnk ont été présentées lors de différents salons, mais n’ont pas encore atteint leur maturité commerciale. Aucune concurrence sérieuse n’est en vue (pour l’instant).

Avantages et inconvénients des lecteurs d’e-books avec écran couleur

Les avantages et les inconvénients des lecteurs d’e-books avec écran couleur ne diffèrent pas beaucoup de ceux des lecteurs d’e-books monochromes avec écran encre électronique.

Les avantages décisifs sont les suivants :

Autonomie longue durée : Plusieurs semaines de lecture sans problème – c’est possible avec la plupart des lecteurs d’e-books. Il existe cependant des exceptions, comme la tablette Boox Note Air3 C spécialisée dans les applications de bureau avec Android.

Plusieurs semaines de lecture sans problème – c’est possible avec la plupart des lecteurs d’e-books. Il existe cependant des exceptions, comme la tablette Boox Note Air3 C spécialisée dans les applications de bureau avec Android. Petit et léger : Les lecteurs d’e-books avec écran couleur sont généralement très légers et compacts. Ils donnent ainsi une sensation proche d’un livre, ce qui est également dû à la présentation des contenus textuels.

Les lecteurs d’e-books avec écran couleur sont généralement très légers et compacts. Ils donnent ainsi une sensation proche d’un livre, ce qui est également dû à la présentation des contenus textuels. Concentration sur la lecture : Les lecteurs d’e-books sont délibérément réduits à l’essentiel. Ils sont conçus pour lire des livres. Et ils le font parfaitement : les écrans ont une réflectance quasi nulle, ils prennent en charge les formats les plus courants et offrent peu de distractions par rapport aux tablettes. Vous pouvez également ajuster la taille et la police de caractères selon vos préférences personnelles.

Les lecteurs d’e-books sont délibérément réduits à l’essentiel. Ils sont conçus pour lire des livres. Et ils le font parfaitement : les écrans ont une réflectance quasi nulle, ils prennent en charge les formats les plus courants et offrent peu de distractions par rapport aux tablettes. Vous pouvez également ajuster la taille et la police de caractères selon vos préférences personnelles. Nouveaux possibilités : Les lecteurs d’e-books performants offrent également de nouvelles fonctionnalités telles que la lecture audio ou la diffusion d’e-books audio. Dans le meilleur des cas, ils permettent l’accès à des offres ouvertes comme Onleihe, afin de ne pas dépendre d’offres payantes.

Les lecteurs d’e-books performants offrent également de nouvelles fonctionnalités telles que la lecture audio ou la diffusion d’e-books audio. Dans le meilleur des cas, ils permettent l’accès à des offres ouvertes comme Onleihe, afin de ne pas dépendre d’offres payantes. Contenus en couleur : Les bandes dessinées, les livres spécialisés avec illustrations, les livres photo, les atlas – de nombreux livres n’ont vraiment d’effet que lorsque vous pouvez les apprécier dans toute leur splendeur en couleur sur un appareil portable. Avec les lecteurs d’e-books avec écran couleur, vous pouvez maintenant profiter de ces contenus où que vous soyez.

Les lecteurs d’e-books avec écran couleur ont également quelques inconvénients que vous devez garder à l’esprit avant d’acheter :

Prix : En raison de la technologie d’affichage encore relativement nouvelle, les lecteurs d’e-books avec affichage couleur sont nettement plus chers que les appareils avec affichage monochrome. Comptez des prix environ 40 à 50 % plus élevés – pour une configuration par ailleurs identique.

En raison de la technologie d’affichage encore relativement nouvelle, les lecteurs d’e-books avec affichage couleur sont nettement plus chers que les appareils avec affichage monochrome. Comptez des prix environ 40 à 50 % plus élevés – pour une configuration par ailleurs identique. Qualité d’affichage : Les lecteurs d’e-books actuels avec écran couleur offrent une bonne lecture des contenus avec des éléments en couleur, mais ces derniers semblent souvent pâles. Les images en mouvement ne sont souvent pas affichées de manière satisfaisante – à cet égard, les tablettes sont nettement meilleures.

Au final : vaut-il la peine d’acheter ?

Si vous voulez principalement lire des livres traditionnels avec votre lecteur d’e-books et peut-être écouter des livres audio ou vous les faire lire, vous pouvez certainement vous passer d’un écran couleur. Pourquoi dépenser plus d’argent si vous n’en avez pas besoin pour des contenus colorés ?

Les lecteurs d’e-books avec écran couleur gagnent en importance, mais la technologie n’est pas encore tout à fait au point… (Photo : Boox)

Si vous préférez les bandes dessinées, les magazines électroniques et d’autres contenus colorés que vous souhaitez consulter avec votre lecteur d’e-books, les choses sont différentes : il vaut bien sûr la peine de choisir un appareil moderne avec un écran couleur. Selon nous, il devrait au moins disposer d’un panneau E-Ink Kaleido 3 avec éclairage supplémentaire. N’attendez pas des contrastes vifs et des couleurs éclatantes, un lecteur d’e-books n’est pas une tablette, après tout.

< p>La prochaine génération de lecteurs d’e-books avec écran couleur est en cours d’arrivée (en mars 2024). Divers fabricants devraient probablement proposer leurs solutions à partir de 2025. Si vous ne voulez pas attendre si longtemps, vous pouvez déjà faire un bon choix avec les modèles actuels.