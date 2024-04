FOSSiBOT F106 Pro en TEST: Le premier smartphone solide avec lampe de camping et haut-parleur 103 dB

Par le passé, nous avons eu l’opportunité de mettre à l’épreuve plusieurs téléphones robustes, mais aucun n’a su combiner une lampe de camping puissante à celle d’un haut-parleur de même calibre. C’est précisément ce que propose le tout dernier smartphone de FOSSiBOT, le F106 Pro, qui fait son entrée sur le marché. Ce nouveau modèle se distingue également par sa batterie de 12000 mAh, laquelle, selon le fabricant, offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 7 à 10 jours. Notons que notre précédente expérience avec un produit de la marque, la batterie FOSSiBOT F2400, s’est avérée être un véritable succès. C’est pourquoi nous sommes particulièrement impatients de mettre à l’épreuve ce nouveau téléphone robuste aujourd’hui.

FOSSiBOT F106 Pro: Déballage et accessoires

Le dernier smartphone résistant de FOSSiBOT se présente dans un emballage orange vif, arborant l’une des deux couleurs principales du logo de la marque. Cette teinte distinctive nous offre d’emblée un indice sur l’environnement dans lequel ce téléphone excelle : qu’il s’agisse de l’univers des randonneurs ou des travailleurs en extérieur.

Lorsque nous ouvrons la boîte, le téléphone se présente de manière élégante, exposant son dos et dévoilant ainsi sa coque robuste intégrale, ainsi que le haut-parleur et la puissante lampe de camping.

Dans la boite, nous retrouvons un chargeur rapide capable de monter à 33 Watts, 10% au-dessus des 30 Watts indiqué par le constructeur. Une câble USB-C accompagne également le chargeur secteur.

Une fois le smartphone retiré de la boite, un manuel est alors disponible en dessous ainsi qu’un poinçon pour retirer le tiroir carte SIM.

FOSSiBOT F106 Pro: Caractéristiques et design

Corps robuste

Processeur octa-core Helio G85

15 Go de ram

256 Go de stockage

Ecran 6,58″ FHD+

Lampe de camping 3W

Puissant haut-parleur (jusqu’à 103 dB)

Trois objectif photo, un principal de 48MP, vision de nuit 20 MP, caméra selfie 16MP

Grosse batterie de 12000 mAh (7 à 10 jours d’utilisation sans recharger d’après le constructeur)

Charge rapide 30W

Certifié IP68 et IP69K

Support NCF Global

La première ligne de défense de la conception robuste du FOSSiBOT F106 Pro réside dans son cadre métallique. Contrairement aux cadres en plastique conventionnels que l’on trouve sur la plupart des smartphones, FOSSiBOT a fait le choix d’un cadre en métal. Ce dernier renforce non seulement la durabilité de l’appareil, mais améliore également son esthétique. Ce cadre à la très bonne finition, est accompagné de coins renforcés qui agissent comme des amortisseurs. Cette conception vise à protéger l’appareil contre les chutes et les chocs accidentels, en faisant ainsi un compagnon fiable même dans des conditions difficiles.

Bien que la robustesse soit un élément clé de la conception du F106 Pro, cela n’entrave en rien le confort et la praticité de l’utilisateur. Avec un poids de 460 grammes, il n’est pas léger, mais sa conception assure une répartition uniforme du poids, offrant ainsi une prise en main confortable et une utilisation aisée, même lors de longues périodes d’utilisation.

Ce smartphone est certifié IP68 et IP69K, ce qui en fait un appareil extrêmement résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs. Cette double certification garantit une protection exceptionnelle dans une variété de conditions environnementales difficiles. La norme IP68 assure une étanchéité à l’eau jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes, tandis que la certification IP69K garantit une protection contre les jets d’eau à haute pression et les nettoyages à la vapeur à des températures élevées. Que vous soyez confronté à des environnements poussiéreux, des conditions de travail difficiles ou des aventures en plein air, ce smartphone est conçu pour résister aux éléments les plus extrêmes, offrant ainsi une tranquillité d’esprit à ses utilisateurs.

Bonne surprise, l’écran occupe la majeure partie de la façade avant, ce qui n’est pas toujours le cas sur les téléphones robustes.

Le positionnement des boutons et l’ergonomie globale ont été bien étudiés afin de garantir un accès et une expérience utilisateur rapide. Sur le côté droit, vous trouverez le bouton d’alimentation qui intègre également un capteur d’empreintes digitales pour un verrouillage/déverrouillage sécurisé et rapide, ainsi que les boutons de volume.

Du côté gauche de l’appareil se trouve le tiroir SIM, ainsi qu’un bouton paramétrable et une touche d’activation/désactivation directe de la lampe de camping. Tous ces boutons sont fabriqués à partir de matériaux durables, leur conférant ainsi une plus grande solidité.

En ce qui concerne les connexions physiques, le téléphone est équipé d’un unique port USB Type-C et est doté d’un cache anti-poussière pour protéger le port, ce qui témoigne de sa capacité à résister à la poussière.

La caméra selfie de 16 MP est discrètement placée en haut au centre de l’écran et n’occupe que peu de place.

De l’autre côté les 2 objectifs photos principaux dominent la face arrière. L’objectif principal de 48MP, ainsi que la vision de nuit de 20 MP sont alignés avec le flash et ont une taille physique deux fois plus importante que les objectifs de 24 MP et 5 MP (macro) du précédent F101 Pro.

Le puissant haut-parleur, d’une puissance de 103 dB, est positionné en dessous des objectifs photo, juste au-dessus de la lampe de camping. Cette configuration bienvenue permet, par exemple, de placer ou de suspendre le téléphone dans une tente, de manière à profiter à la fois de l’éclairage et de la diffusion de musique du même côté.

Le tiroir SIM hybride, qui s’ouvre facilement avec un simple ongle (le poinçon fourni n’est pas nécessaire), peut accueillir une carte SIM et une carte mémoire afin d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 1To.

Côté système d’exploitation, le tout nouveau FOSSiBOT F106 fonctionne sous Android 14, la dernière version du système d’exploitation Android disponible au public. Aucune surcouche n’est installée, garantissant ainsi une expérience originale sans aucun logiciel superflu. Vous ne serez pas encombré par des applications inutiles, vous offrant ainsi la liberté de personnaliser votre appareil selon vos propres préférences.

Seule une application supplémentaire est préinstallée en plus de la version d’Android d’origine, celle dédiée à la lampe de camping. Cette application est particulièrement pratique, car elle vous permet de régler l’intensité de la lampe, d’activer des flashes ou d’émettre un SOS en cas de besoin. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser le bouton rouge mentionné précédemment à travers les paramètres, lui assignant différentes fonctions en fonction du nombre de clics ou de la pression exercée.

Le smartphone est équipé d’une mémoire vive (RAM) de base de 8 Go, une capacité généreuse qui peut être étendue de 4 Go supplémentaires grâce au stockage interne UFS. Cette option sera particulièrement utile si vous utilisez de nombreuses applications gourmandes en énergie. De plus, une fonctionnalité appelée DuraSpeed permet d’accélérer l’application en cours d’utilisation en limitant les applications tournant en arrière-plan. Cela vous permettra de profiter pleinement du potentiel matériel embarqué.

FOSSiBOT F106 Pro: Test pratiques

Test de performances

Contrairement au SoC MediaTek Helio G60 embarqué au sein du F101 Pro précédent, nous retrouvons un processeur plus puissant, le Helio G85 au cœur du FOSSiBOT F106 Pro.

Ce Helio G85 présente deux cœurs Cortex A75 cadencés à 2,0 GHz et six cœurs Cortex A55, conçus pour optimiser la consommation d’énergie et les tâches peu gourmandes en puissance de calcul, cadencés à 1,8 GHz. Quant au GPU, il s’agit du Mali G52, fonctionnant à 1 GHz, soit une amélioration par rapport au Helio G80 qui fonctionnait à 950 MHz. Cette configuration, gravée en 12 nm, prend en charge l’affichage en Full HD / 60 Hz et peut gérer jusqu’à 8 Go de RAM en LP4x 1800 MHz (ou un maximum de 4 Go en LP3 à 933 MHz).

Le Helio G85 conserve la plupart des caractéristiques de son prédécesseur, le G80, notamment la fonctionnalité VoW (Voice on Wakeup) dédiée aux assistants personnels, ainsi que la technologie HyperEngine conçue pour améliorer les performances du SoC lors de l’utilisation de jeux, en optimisant la gestion du CPU, du GPU et de la mémoire. Cette technologie s’étend également à la connectivité, permettant au G85 de basculer automatiquement entre les réseaux Wifi et 4G en seulement 13 ms, ce qui, selon MediaTek, contribue à éviter les lags. Place maintenant à nos différents benchmarks pour voir comment s’en

AnTuTu 10.2.3 & PC Mark Work 3.0 & Storage

3DMark Wild Life & Sling Shot

Geekbench 6 CPU & GPU

D’après nos tests, ce processeur Helio G85 devance le G60 présent dans le F101 Pro précèdent de 38% en score mono tâche, +15% en multicore et +45% en jeux 3D, des bons scores qui se traduisent par une utilisation fluide du téléphone. Attention toutefois, ce processeur datant de 2020, il ne se hissera pas au niveau de performance d’un Snapdragon récent et ne fera pas tourner les derniers jeux exigeants de manière très fluide. Néanmoins il est adapté à la cible de ce téléphone. Il ne chauffe pas et se montre particulièrement endurant pour assurer une longue autonomie.

Affichage

Ce téléphone étant principalement conçu pour une utilisation en extérieur, nous avons souhaité évaluer sa lisibilité en plein soleil. Exposé à une lumière vive, s’en sort plutôt bien, offrant une lecture sans contrainte notable face au soleil.

Avec une résolution de 1080 x 2408 pour 6,58 pouces, cet écran FHD+ capable de monter à 90 Hz, possède une densité de pixels par pouce (ppi) de 400. Une bonne valeur qui ne permet pas de distinguer les pixels affichés et contribue à la netteté et facilité de lecture de l’écran.

Contrairement à l’écran de 5,45 pouces du F101 Pro avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une résolution de 1440 x 720, une densité de pixels de 320 ppp et des bords épais, le F106 Pro améliore drastiquement chacune de ces caractéristiques. Avec ses améliorations, il n’a, par ailleurs, rien à envier aux téléphones milieu/haut de gamme actuels sur ce point.

L’écran du FOSSiBOT F106 Pro est également protégé par un verre Gorilla Glass 5. Il s’agit d’un type de verre trempé qui est résistant aux rayures et aux chocs. Il est aussi doté d’un revêtement oléophobe qui repousse les traces de doigts et les tâches.

Test de la partie photo

Sur ce point aussi la marque met les bouchées doubles par rapport au F101 Pro précédent qui était composé d’un objectif principal de 24 MP et un capteur macro de 5 MP. Le FOSSiBOT Bot F106 Pro est doté d’une configuration polyvalente de caméra arrière, comprenant un objectif principal de 48 MP, tandis que le capteur macro a été troqué par un objectif de vision de nuit permettant de voir clairement dans la nuit. Cette gamme diversifiée d’objectifs offre un large éventail de possibilités photographiques, des paysages à la surveillance nocturne de la faune.

Dans nos différents tests, nous n’avons pas été déçus par l’ensemble des photos que nous avons prises. L’absence d’un objectif macro a été balayée par un objectif capturant deux fois plus de pixels qui fait très bien ce travail.

L’objectif de vision de nuit nous de son côté bluffé par son efficacité. Ce capteur de 20 MP permet de voir clairement la nuit sur une très longue distance et de manière fluide.

L’interface conviviale du F106 Pro, associée à une variété de modes d’appareil photo tels que le bokeh, le HDR, le mode nuit, le mode pro, le mode macro, le mode plein écran et le mode beauté, en fait un outil polyvalent pour les amateurs de photographie et de vidéographie. La facilité d’accès et d’utilisation de ces modes est aussi très appréciable et très utile pour les créateurs en herbe.

Test de la « lampe de camping »

L’un des deux arguments de vente principal de ce téléphone est la lampe de camping embarquée de 3W. Cette fameuse lampe est composée de plusieurs dizaines de LED très puissantes. Ces dernières émettent tellement de lumière qu’il n’est pas possible de regarder la lampe en face, il est d’ailleurs très fortement recommandé de ne pas regarder directement cette lampe sous peine d’endommager votre vue.

Ci-dessous nous mettons en avant l’éclairage d’une scène extérieure via le flash de l’appareil photo, il est difficile de discerner quoi que ce soit dans ces conditions après 2 mètres.

Une fois la lampe de camping activée, la scène est bien éclairée, permettant de discerner des objets jusqu’à 10 mètres.

Cette lampe de camping n’est pas simplement un gadget, mais possède une réelle utilité. Elle offre un éclairage puissant sur plusieurs mètres devant vous et assure une illumination adéquate à l’intérieur d’une tente, sans aucun problème.

Haut-parleur

La seconde fonctionnalité phare mise en avant sur ce téléphone est son très puissant haut-parleur permettant de monter à 103dB. Pour information un son de cette puissance est considéré comme très fort et peut être assez bruyant. Pour donner un point de comparaison, 103dB est légèrement moins fort qu’un concert rock ou une discothèque, mais plus fort que le bruit du trafic urbain. C’est un niveau de sonorité assez élevé et puissant.

Après plusieurs tests sur différents échantillons audios, le son émis par ce haut-parleur est effectivement très puissant mais reste clair à haut volume. Encore une fois, ce n’est pas un gadget mais une vraie fonctionnalité. Celle-ci peut être utilisée pour diffuser de la musique ou émettre un signal de détresse.

Autonomie

L’une des caractéristiques la plus remarquable du Fossibot F106 Pro réside indéniablement dans la capacité impressionnante de sa batterie. Avec une capacité étonnante de 12 000 mAh, il ne s’agit pas simplement d’une batterie ; cet appareil offre une autonomie tout simplement exceptionnelle. Mis à l’épreuve, il est capable d’atteindre jusqu’à 4 jours d’autonomie avec une utilisation modérée, et même en cas d’utilisation ultra intensive, il tient facilement toute deux jours.

Mais que se passe-t-il lorsque vient le moment de le recharger ? Le F106 Pro ne vous laisse pas attendre, équipé d’un chargeur de 33 W, cet appareil réapprovisionne sa batterie immense en un clin d’œil. Lors des tests, le F106 Pro a réussi à se charger de 10 % à 100 % en environ 4 heures. Cette capacité de recharge rapide vous assure de ne pas rester sans votre appareil pendant de longues périodes.

FOSSiBOT F106 Pro: Notre avis

Ce FOSSiBOT 106 Pro vient remplacer le 101 Pro de bien belles manières. Les performances et l’autonomie sont à la hausse, tandis que les fonctionnalités superflues de la version précédente sont remplacées par une lampe de camping et un haut-parleur exceptionnellement puissants, désormais intégrés en tant que véritables atouts fonctionnels.

La partie photo accueille désormais des objectifs plus larges et plus précis, tandis qu’un objectif de vision nocturne vient remplacer le capteur macro, offrant ainsi des résultats impressionnants dans des conditions de très faible luminosité.

La qualité de la finition de la coque de protection est très bonne, surpassant les standards observés sur ce type d’appareils robustes. L’incorporation de parties et du cadre en métal renforcent la sensation de solidité et de fiabilité.

Enfin, l’écran est plus grand et possède des bords fins, ce qui est plutôt rare sur ce type d’appareil. Sa haute résolution le rend très agréable à lire et sa luminosité est suffisante pour que l’écran soit lisible en plein soleil.

Pour

Conception, qualité de finition

Nombreuses certifications

Autonomie colossale

LED « Camping » très efficace

Haut-parleur très puissant

Très bonne capacité mémoire et stockage

Températures contenues

Performances en hausse

Bon écran

Excellent rapport qualité/prix

Objectif nocturne bluffant

Contre