Apple vient expliquer pourquoi il pense que les 8 Go de RAM des Mac sont parfaits

Apple a toujours été « pas cher » en ce qui concerne la quantité de stockage et de RAM dans ses appareils, en particulier les ordinateurs. Après le lancement des derniers MacBook équipés du SoC M3, de nombreuses voix se sont élevées contre les 8 Go de RAM, qui équipent les modèles d’entrée de gamme de ces nouveaux modèles. Pas assez, disent les utilisateurs. Assez, évoqué Apple. Après tout, quels sont les arguments de l’entreprise ?

Avec le lancement du MacBook Pro M3 l’année dernière, de nombreux analystes et clients ont critiqué l’entreprise pour avoir continué à vendre des ordinateurs. prime avec 8 Go de RAM. À l’époque, Apple avait déclaré que 8 Go sur un Mac équivaut à avoir 16 Go de RAM sur un PC Windows.

Aujourd’hui, l’entreprise plaide à nouveau en faveur de la vente de Mac dotés de 8 Go de RAM en 2024.

Apple pense que les Mac avec 8 Go de RAM suffisent

Dans une interview avec IT Home, Evan Buyze, responsable marketing Mac, s’est prononcé en faveur des Mac équipés de 8 Go de RAM.

Selon Buyze, les 8 Go de RAM des Mac d’entrée de gamme sont suffisants pour la plupart des tâches que la plupart des utilisateurs effectuent avec ces ordinateurs. Il a utilisé comme exemples les navigation Web, lecture multimédia, montage photo et vidéo léger et jeux occasionnels.

Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie hardware d’Apple, a félicité les puces Apple Silicon pour leur architecture de mémoire unifiée, qui permet à votre Mac de tirer pleinement parti du hardware intégré à ces puces. L’année dernière, un autre dirigeant d’Apple a déclaré que l’entreprise pouvait utiliser plus efficacement la mémoire RAM des Mac Apple Silicon.

L’interview se concentre sur le MacBook Air M3 récemment lancé, ces réponses sont donc partiellement vraies. En réalité, les utilisateurs peuvent effectuer la plupart des tâches de base sans aucun souci grâce à 8 Go de RAM. Cependant, ceux qui envisagent d’utiliser leur Mac pour le montage vidéo ou la programmation peuvent rencontrer quelques désagréments dus au manque de RAM supplémentaire.

Bien qu’il existe plus ou moins un consensus sur le fait qu’il n’y a aucun problème à vendre un MacBook Air avec 8 Go de RAM, on ne peut pas en dire autant du MacBook Pro, qui est destiné aux utilisateurs qui souhaitent effectuer des tâches plus intensives.

Apple facture 230 euros pour mettre à niveau la RAM, passant de 8 Go à 16 Go.

La puce M3 soulage la « pression » de la RAM et nécessite moins de mémoire

Il n’y a pas si longtemps, Bob Borchers, responsable marketing d’Apple, a insisté sur ce point lors d’une interview YouTube avec Lin Yi :

Comparer notre mémoire avec celle d’autres systèmes n’est en réalité pas équivalent. Parce que nous utilisons la mémoire de manière très efficace et utilisons la compression de la mémoire. Nous disposons également d’une architecture de mémoire unifiée. En réalité, 8 Go sur un MacBook Pro M3 sont probablement analogues à 16 Go sur d’autres systèmes. Il s’avère que nous l’utilisons beaucoup plus efficacement. Donc, ce que je dirais, c’est que les personnes peuvent venir ici et expérimenter ce qu’ils veulent faire sur leurs systèmes. Je pense que la performance sera incroyable. Si nous regardons les données brutes et les capacités brutes de ces systèmes, c’est vraiment phénoménal. Et c’est un point où je pense que les personnes doivent regarder au-delà des caractéristiques et vraiment examiner les capacités. Et écoutez les personnes de confiance comme vous, qui utilisent efficacement les systèmes et qui peuvent dire que la question n’est pas de savoir si ce doit être le 8 ou tout autre chiffre. Et qu’ils analysent vraiment leurs capacités. Et avec quelle efficacité nous profitons de cette mémoire et je pense que vous constaterez qu’un système M3 est particulièrement performant. Et pour les futurs professionnels et bien d’autres personnes, c’est un excellent système à utiliser.

Avec l’arrivée de l’Intelligence Artificielle dans la vie quotidienne, de nombreux utilisateurs ont également des doutes sur l’utilisation inappropriée des machines Apple coûteuses.

Cependant, à ce sujet, les dirigeants, dans l’interview, ont également parlé du sujet. Selon eux, les puces Apple Silicon sont idéales pour les tâches basées sur l’IA. Ils ont également mentionné qu’Apple s’est efforcé de faire du Mac une excellente plate-forme de jeu grâce à un hardware avancé et de nouvelles fonctionnalités macOS, telles que le Game Porting Toolkit.