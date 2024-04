Le WD Ultrastar Transporter prend en charge jusqu’à 368 téraoctets de stockage dans un format de 30 livres

La grande image: Western Digital propose des solutions de stockage pour un large éventail de cas d’utilisation, y compris certains des scénarios les plus spécialisés. Cela inclut des situations telles que mener une exploration sismique dans des zones reculées ou travailler dans des endroits où les connexions Internet sont lentes. Pour les personnes confrontées à ces défis, WD a lancé l’Ultrastar Transporter. Pesant 30 livres et équipé de son propre étui de transport, cet appareil vise à fournir des solutions de stockage fiables dans des environnements difficiles.

L’Ultrastar Transporter prend en charge 368 To de stockage flash NVMe et est équipé d’un processeur à 12 cœurs. De plus, il est portable, pèse environ 30 livres et est expédié avec un étui de transport. Selon l’entreprise, le serveur est idéalement placé dans un rack de centre de données, que ce soit dans un emplacement distant ou centralisé, et ses kits de rails personnalisés sont conçus pour faciliter une installation facile dans les racks.

Bien qu’il puisse sembler fastidieux de transporter 30 livres de technologie, WD souligne les gains de temps importants liés au déplacement physique de gros volumes de données par rapport aux alternatives de transfert en ligne. Il est essentiel de reconnaître l’ampleur des données que Western Digital avait en tête lors de la conception de cet appareil : l’Ultrastar Transporter est capable de faciliter les transferts de données entre les emplacements périphériques et les centres de données, ce qui le rend idéal pour les scénarios dans lesquels de grands volumes de données doivent être capturés dans un endroit, puis traités dans un autre.

L’Ultrastar Transporter a fait ses débuts au NAB Show de cette année à Las Vegas aux côtés de plusieurs autres solutions de stockage de la société. Il a dévoilé plusieurs nouvelles cartes mémoire qui poussent la vitesse et la capacité à de nouveaux niveaux, rejoignant ainsi Samsung dans l’introduction du stockage SD Express ultra-portable disponible dans le commerce en 2024.

Par exemple, les prochaines mémoires WD/SanDisk SD Express et SanDisk microSD Express offrent des vitesses de transfert jusqu’à 4,4 fois plus rapides que leur carte SD UHS-I la plus rapide actuelle. Cela en réalité d’excellentes options pour les flux de travail gourmands en données, les caméras hautes performances et autres appareils compatibles, selon l’entreprise. Leurs niveaux de performances rivalisent avec les vitesses des SSD et sont compatibles avec les appareils SD UHS-I et UHS-II actuels.

Les cartes WD/SanDisk SD et microSD Express devraient être disponibles chez les sites de ventes et dans la boutique Western Digital cet été.

