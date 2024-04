Peut abriter une étoile miniature à l’intérieur. Il a été créé avec une imprimante 3D et des aimants.

Matériaux pas cher et aimants puissants, la nouvelle alternative aux tokamaks

Cet appareil peut contenir une étoile en miniature à l’intérieur | Image de : Michael Livingston / PPPL Communications Department)

Actuellement, la technologie fait d’énormes progrès pour parvenir à la fusion nucléaire tant attendue qui nous permettra de nous développer énergétiquement sans dépendre des combustibles fossiles. Il s’agit de créer un soleil miniature qui émet du plasma et de le convertir en énergie. Bien que des progrès aient été accomplis, la technologie actuelle n’est pas suffisante pour y parvenir. C’est pourquoi de nombreuses équipes de recherche travaillent à faire une percée significative. À l’heure actuelle, les réacteurs de type _tokamak, comme celui de Corée du Sud, sont les plus performants. Cependant, une équipe d’experts de l’Université de Princeton a réussi quelque chose d’inouï : faire revivre les stellarators avec des matériaux abordables et des aimants permanents afin de réaliser le processus de fusion nucléaire.

Un pari solide pour les _stellarators

Une équipe de chercheurs du Laboratoire de physique du plasma de Princeton (PPPL) a révélé un nouveau type de réacteur à fusion nucléaire, ou stellarator, qui se distingue par l’utilisation de matériaux courants et de l’impression 3D pour contenir du plasma surchauffé. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette question, ce qui est vraiment frappant, c’est que ces réacteurs atteignent des températures supérieures à celles de notre propre Soleil, mais il est généralement presque impossible de contenir le plasma généré à ces températures pendant longtemps, car ils n’ont trouvé aucun moyen d’y parvenir.

Tl;Dr :

Une équipe du Laboratoire de physique du plasma de Princeton a développé un nouveau type de réacteur à fusion nucléaire, ou stellarator, en utilisant des matériaux courants et la technologie de l’impression 3D pour contenir du plasma.

Il utilise des aimants permanents, plutôt que des électroaimants plus puissants, qui permettent de confiner efficacement le plasma.

Jusqu’à présent, les stellarators avaient été éclipsés par les tokamaks, mais il semble qu’ils puissent maintenant avoir une nouvelle vie.

Les stellarators, comme celui qui existe à la Ciudad Universitaria de Madrid, cherchent à utiliser des électroaimants pour générer les champs magnétiques qui confineront le plasma sans avoir besoin de courant électrique qui pourrait interférer avec les réactions de fusion.

La conception du stellarator a été développée il y a plus de 70 ans et le tokamak a toujours été plus efficace pour confiner le plasma, mais maintenant, avec le nouveau stellarator, connu sous le nom de MUSE, utilisant des aimants permanents au lieu des électroaimants, des avancées très intéressantes peuvent être réalisées. Ils utilisent des terres rares, mais ils ont une puissance capable de dépasser 1,2 teslas de densité de flux magnétique, comme le souligne PopSci, ce qui leur permet de confiner le plasma et de permettre les réactions de fusion.

La construction de ces nouveaux dispositifs avec des aimants permanents pourrait tout changer et donner une nouvelle vie à une technologie qui avait été légèrement abandonnée au profit du tokamak. Ainsi, de nouveaux réacteurs de ce type pourraient être construits, utilisant en plus des technologies simples et abondantes, certaines pièces pouvant même être fabriquées avec une imprimante 3D.

On ne sait pas encore si cette technologie permettra aux réacteurs de fusion nucléaire de produire de l’énergie nette, qui est le plus grand défi jusqu’à présent. Pour l’instant, bien que les réacteurs fonctionnent avec succès, ils ne le font pas suffisamment longtemps pour contenir le plasma et permettre à celui-ci de générer plus d’énergie que celle consommée par le processus lui-même.