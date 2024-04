Bonne nouvelle de Samsung ! Les smartphones plus anciens recevront même des informations sur l’IA

Depuis que Samsung a dévoilé les capacités d’IA de ses smartphones, une grande question se pose ! Quels modèles auront accès à ces fonctionnalités à l’avenir et quand arriveront-ils. Après une certaine confusion et incertitude, une bonne nouvelle est désormais apparue. Les smartphones plus anciens recevront même des informations sur l’IA

L’une des grandes nouveautés du Galaxy S24 réside dans ses capacités d’IA, qui opèrent dans plusieurs domaines et sous plusieurs aspects. Si la partie la plus visible est la photographie, il y a encore d’autres points où elle est vue et elle est extrêmement utile.

Il y avait un doute quant aux smartphones Samsung qui auraient accès à ces capacités d’IA. Le Galaxy S23 étant déjà servi, on pensait qu’il pourrait en rester là. Après tout, et comme l’a révélé un forum de marque, ceux-ci atteindront des modèles plus anciens, comme le S22 ou le S21.

La liste est longue et comprend les smartphones lancés en 2022 et 2021, même si certains modèles finissent par être laissés de côté. Nous parlons de modèles de la gamme FE, dont on savait déjà qu’ils ne recevaient pas de capacités IA. Ainsi, la liste (probable) des smartphones dotés de toutes les capacités d’IA est la suivante.

Galaxie S22

Galaxie S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

En plus de ces modèles, Samsung devrait disposer d’un lot doté de capacités d’IA limitées. Cela indique que même s’il est présent, plusieurs outils seront limités ou même indisponibles pour les utilisateurs. La liste (probable) de ces smartphones est la suivante.

Galaxie S21

Galaxie S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Comme pour les modèles précédents, les capacités d’IA arriveront avec One UI 6.1. Celui-ci devrait être lancé prochainement pour ces modèles, le calendrier connu indiquant qu’il devrait avoir lieu en mai.