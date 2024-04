Gmail : il sera bientôt beaucoup plus simple de garder sa boîte email bien rangée

Google offre à Gmail de nombreux outils permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de manière très efficace. L’idée générale est de garder la boîte de réception aussi propre que possible, en faisant disparaître les e-mails inutiles. Un nouvel outil arrive et veut encore améliorer cette capacité de stockage dans Gmail.

Nous recevons de plus en plus d’emails dont nous ne voulons pas ou qui n’apportent aucune valeur supplémentaire. Il est donc difficile de gérer sa boîte de réception email, en essayant de conserver autant que possible l’idée de ne pas avoir de messages non lus ou non traités. L’un des plus grands coupables ici sont les abonnements dont nous disposons, qui passent leur temps à envoyer des messages.

Google souhaite donner à l’utilisateur un moyen de gérer ces emails d’abonnement et prépare un nouvel outil. Ceci est déjà présent dans la dernière version de l’application pour Android et concentrera cette gestion en un seul endroit.

Ce nouveau filtre est déjà vu par de nombreux utilisateurs, même s’il ne fonctionne pas encore parfaitement. Vous souhaitez placer ces messages en un seul endroit, afin que l’utilisateur de Gmail puisse comprendre qui les envoie le plus et ainsi identifier ceux qu’il ne souhaite plus voir.

Quelque chose qui viendra ici pour vous aider est également le regroupement des expéditeurs par volume d’envoi de messages. Les filtres locaux vous donneront bientôt une vue de tous ceux qui envoient « moins de 10 », « 10 à 20 » ou « 20+ » e-mails « par trimestre ».





De plus, comme nous l’avons déjà révélé, Google prépare une autre fonctionnalité pour fonctionner ensemble ici. On parle de la possibilité de gérer les abonnements et il y a un bouton qui s’occupera de tout le processus d’annulation de ces emails indésirables.

C’est de cette manière simple que Google souhaite offrir aux utilisateurs de Gmail les bons outils pour gérer leurs boîtes mail. De cette façon, ils pourront comprendre qui envoie le plus d’e-mails qui pourraient même ne pas intéresser les utilisateurs.