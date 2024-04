Ils transforment une smartwatch Android en mini-console de jeux

Un utilisateur de Reddit parvient à créer une sorte de console rétro avec un clone de l’Apple Watch Ultra et une manette Bluetooth. La construction est très étrange, mais cela fonctionne.

La « console rétro » particulière d’un utilisateur de Reddit.

Les consoles basées sur Android ne sont pas inconnues dans ces domaines. Nous avons déjà parlé auparavant de la Retroid Pocket 2, qui a la forme d’une Gameboy Advance, est très pas cher et peut charger des jeux rétro jusqu’à épuisement des idées. Une autre console qui sert également à la même fin est la AYANEO Pocket S, tandis que dans l’univers actuel du Cloud Gaming, nous trouvons le Razer Edge.

Ce que nous n’avions jamais vu jusqu’à présent, c’est une console rétro sur une montre connectée, plus précisément sur une Apple Watch. Un utilisateur de Reddit est parvenu à intégrer la montre dans une manette sans fil, de manière à pouvoir utiliser son écran miniature pour jouer à des jeux rétro. Et celle que nous voyons dans la vidéo donne l’impression que le projet est prometteur.

La console rétro la plus étrange jamais vue

Essentiellement, ce que nous avons ici est une sorte de Game Boy Advance améliorée. L’utilisateur R3V3RB_7 a attaché un clone de l’Apple Watch Ultra exécutant Android (pas Wear OS) à une manette Bluetooth de style DualSense de PlayStation, a installé l’émulateur GBA My Boy! et a utilisé une ROM de Castlevania – Aria of Sorrow pour la tester. Cela nous rappelle notre jeunesse, surtout le fait de jouer à des jeux vidéo sur un écran minuscule (notez le sarcasme).

La manette offre une ergonomie meilleure que la GBA, cela ne fait aucun doute. La nostalgie est au rendez-vous, même si l’exécution du modèle n’est pas la meilleure. Ce que l’on ne peut pas nier, c’est que le but que R3V3RB_7 avait envisagé pour cette construction si étrange a été parfaitement atteint.

Oui, c’est un peu comme jouer à une GBA améliorée, bien que l’écran de la console d’origine soit plus grand. Cependant, c’est un projet qui reste amusant lorsque quelqu’un essaie d’explorer les capacités d’Android pour réaliser des projets un peu hors du commun. De plus, il semble que l’émulation fonctionne très bien sur la montre.