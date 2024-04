Western Digital travaille sur des cartes SD de 900 Mo/s et 2 To qui seront lancées cet été

Quelque chose à espérer: Les fabricants de cartes mémoire n’ont commencé que récemment à dévoiler des produits répondant à la norme de performance SD Express, bien que cette caractéristique soit disponible depuis longtemps. Ces nouvelles cartes offrent des vitesses sans précédent, aidant les créateurs de contenu et les diffuseurs à encoder rapidement des vidéos haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé. De plus, Western Digital prévoit d’introduire des cartes SD standard dotées de capacités de plusieurs téraoctets.

Western Digital a dévoilé cette semaine plusieurs nouvelles cartes mémoire au NAB Show 2024 à Las Vegas, poussant la vitesse et la capacité à de nouveaux niveaux. Avec cette annonce, Western Digital rejoint Samsung pour introduire le stockage SD Express ultra-portable disponible dans le commerce en 2024.

Le premier choix pour les cartes microSD haute vitesse dans notre guide d’achat de cartes SD – la SanDisk Extreme UHS-I U3/V30 A2 – offre une vitesse de lecture d’environ 200 Mo/s, mais les déclinaisons SanDisk SD et microSD Express récemment annoncées peuvent atteindre près de 200 Mo/s. quatre fois et demie cette vitesse. Les tests de Western Digital suggèrent qu’ils pourraient atteindre 900 Mo/s.

La société ne mentionne pas les vitesses d’écriture, mais les objectifs de performances indiqués pourraient presque doubler ceux d’un SSD SATA classique. Les produits devraient être disponibles à partir de cet été, mais les prix restent flous.

Western Digital prévoit de proposer les cartes Express dans des capacités de 128 Go et 265 Go, mais la société présente également les plus grands produits UHS-I jamais créés. Les cartes de la plus grande capacité actuellement disponibles atteignent 1 To ou 1,5 To, mais WD prévoit de franchir la barrière des 2 To pour les cartes SD et microSD cet été, avec des modèles de 4 To à venir en 2025.

Bien que la société n’ait pas discuté des prix, les cartes de 1 To peuvent osciller autour de 100 ou 200 dollars, de sorte que les produits doublant ou quadruplant cet espace de stockage pourraient coûter des centaines de dollars.

Samsung a annoncé le mois dernier ses premières cartes SD Express, offrant des vitesses de lecture de 800 Mo/s et des vitesses d’écriture de 1 Go/s, avec un lancement prévu plus tard cette année. La société a également dévoilé ses premières cartes microSD de 1 To, bien qu’à la traîne de la concurrence.

La norme SD Express existe depuis un certain temps et la SD Association a publié la caractéristique SD Express 9.1 à la fin de l’année dernière, qui pourrait exploiter le hardware PCIe 4.0 et NVMe pour atteindre des vitesses de 2 Go/s. Cependant, les fabricants ont mis du temps à adopter la norme car les produits existants peuvent déjà gérer la vidéo 4K.

Les cas d’utilisation et le hardware de prise en charge des cartes mémoire plus performantes restent quelque peu limités. Cependant, SD Express pourrait s’avérer utile pour des tâches telles que la vidéo 8K et la vidéo 120 Hz, ou potentiellement pour les applications d’IA.

