Comment nettoyer un lave-vaisselle : expliqué étape par étape

Ton lave-vaisselle ne pompe plus? Il y a souvent des résidus de nourriture qui se sont accumulés. Nettoyer régulièrement et en profondeur votre lave-vaisselle aurait peut-être pu éviter cela.

Dans un état propre, le lave-vaisselle nettoie également la vaisselle plus en profondeur. L’appareil fonctionne de manière plus efficace et consomme moins d’eau et d’énergie.

Quand votre lave-vaisselle commence à sentir mauvais, il est temps d’agir. Nous avons expliqué dans un autre article où se trouvent les bactéries et comment elles décomposent les graisses et les protéines. Ici, nous vous montrons comment nettoyer votre lave-vaisselle étape par étape.

Nettoyer le filtre

Le premier geste doit toujours être de regarder le filtre. Il filtre les grosses particules de l’eau lorsqu’elle est pompée depuis l’intérieur du lave-vaisselle.

Si de plus grosses particules s’accumulent, quelques feuilles peuvent rapidement s’y coller. Une masse se forme, qui ne laisse plus passer l’eau correctement, voire plus du tout. Cela peut entraîner un refus de la pompe de fonctionner et un échec de l’évacuation de l’eau.

Lorsque les deux triangles pointent l’un vers l’autre, le filtre de mon lave-vaisselle est enclenché. Je le détache d’un coup

Vous trouverez le filtre encastré dans le fond du lave-vaisselle. Il est solidement ancré là-bas. Vous devez le tourner légèrement avant de pouvoir le retirer. Je tape ensuite doucement le filtre sur une poubelle pour enlever les gros débris. J’enlève les résidus grossiers avec mon doigt.

Si les résidus sont secs, ce qui se produit souvent avec de petites feuilles, je laisse d’abord l’eau couler dessus pour les faire tremper pendant quelques minutes.

Après avoir retiré le filtre de la machine à laver, les deux triangles ne pointent plus l’un vers l’autre. Nettoyer sous l’eau courante

Enfin, je rince le filtre sous l’eau courante pour m’assurer que tous les débris sont vraiment éliminés. Ensuite, je replace le filtre en veillant à ce qu’il soit bien en place. Sinon, une fissure pourrait se former, permettant aux résidus alimentaires de pénétrer dans la pompe et de l’endommager.

J’entends souvent le conseil de nettoyer le filtre après chaque lavage. Je le fais en fonction des résidus alimentaires encore présents sur la vaisselle et les casseroles. Je regarde également rapidement le filtre lorsque j’ouvre ou ferme la porte – pas régulièrement, mais assez souvent.

Nettoyer les bras d’aspersion

Intuitivement, beaucoup de personnes nettoieraient les bras d’aspersion en dernier ou même les sauteraient, mais ils sont une source fréquente de problèmes dans le lave-vaisselle et méritent donc plus d’attention. Les bras d’aspersion peuvent se boucher – par des résidus alimentaires, mais aussi par des dépôts de calcaire.

L’hélice sous le bras d’aspersion peut être tournée comme une vis

Une fois de plus, ce sont de petites feuilles et des grains de riz qui obstruent les différents jets du bras d’aspersion. Dans de nombreux cas, vous pouvez voir l’obstruction et la déboucher à l’aide d’une aiguille émoussée.

Pour éliminer les dépôts de calcaire, retirez les bras d’aspersion de l’appareil et laissez-les tremper dans un bol d’un liquide détartrant. Ajoutez simplement un peu de vinaigre ou de jus de citron à l’eau. Souvent, il suffit de détartrer l’intérieur complet de l’appareil avec un cycle de nettoyage. L’eau pénètre ensuite également dans les bras d’aspersion.

Sur mon lave-vaisselle, je peux simplement retirer le bras d’aspersion puis le nettoyer

Les bras d’aspersion doivent également pouvoir tourner librement pour bien répartir l’eau. Je donne donc un petit coup à chaque bras d’aspersion avant de mettre l’appareil en marche. Parfois, je remarque alors qu’une casserole droite bloque leur mouvement. Je la déplace simplement.

Nettoyer l’intérieur, éliminer les dépôts

Après le cycle de lavage, il reste toujours de l’eau à l’intérieur du lave-vaisselle. Lorsqu’elle s’évapore, des dépôts de calcaire et de résidus de savon se forment sur les parois.

Vous pouvez vous procurer des comprimés de nettoyage en droguerie. Certains lave-vaisselle ont également un programme de nettoyage dédié. Pour une utilisation correcte, veuillez lire la notice du fabricant ou le manuel de votre lave-vaisselle. Essuyez également les compartiments pour le détergent et le liquide de rinçage avec un chiffon.

Les premiers dépôts sur le lave-vaisselle se trouvent généralement sur le cadre de la porte

Alternativement, vous pouvez éliminer les résidus à la main. Pour cela, vous aurez besoin d’une éponge adaptée à l’acier inoxydable, de force et de patience. En ce qui concerne le produit de nettoyage, vous pouvez éviter les produits chimiques agressifs et opter pour des alternatives biodégradables.

Vous pouvez éliminer efficacement le calcaire avec une solution de vinaigre ou d’acide citrique. Mais attention : le vinaigre est corrosif. Ne préparez pas une solution trop concentrée. Protégez également votre peau en portant des gants.

Vous devriez nettoyer l’intérieur de votre lave-vaisselle tous les quelques mois.

Nettoyer les joints

Vous devez éviter d’utiliser une solution acide sur les joints. Ils pourraient devenir friables et finalement fuir – ou même se casser.

Essuyez régulièrement les joints de votre lave-vaisselle. J’utilise un chiffon avec un peu de détergent et j’enlève immédiatement la saleté et les autres résidus. Surtout dans les endroits que l’on oublie souvent, un microfilm peut se former sur les joints. Cela constitue un terrain propice pour les micro-organismes.

Conseils et astuces pour la prévention

Pour éviter de devoir nettoyer votre lave-vaisselle aussi souvent, vous pouvez prendre quelques mesures préventives.

Éliminer les résidus alimentaires. Enlevez les gros résidus alimentaires des assiettes. Ils pourraient se retrouver dans le filtre et le bloquer. Il n’est pas nécessaire de tout pré-rincer sous l’eau courante, cela gaspille de l’eau et de l’énergie. Les appareils modernes détectent le degré de saleté et adaptent automatiquement la consommation.

Il vaut mieux enlever les grains de riz et les herbes avant de mettre l’assiette dans le lave-vaisselle

Cependant, il y a des exceptions : surtout de petits restes alimentaires peuvent rester coincés dans le lave-vaisselle et causer des problèmes : grains de riz, feuilles d’herbes ou d’épinard. Vous devriez également les enlever.

Utiliser le bon détergent. Le détergent non seulement nettoie la vaisselle, mais aussi l’appareil. Plus il lie de graisse et de calcaire dans l’eau, plus il disparaît de l’appareil et ne peut pas se déposer. Utilisez donc un bon détergent pour lave-vaisselle et un bon liquide de rinçage. Selon le test de l’association de consommateurs Stiftung Warentest, les marques de distributeurs des drogueries sont souvent plus efficaces que les produits de marque.

Vérifier la dureté de l’eau. Une eau trop dure entraîne des dépôts de calcaire. Pour doser correctement le détergent, le liquide de rinçage et le sel régénérant, vous devez connaître la dureté de votre eau. Vous pouvez trouver ces informations sur le site Web de votre fournisseur d’eau local.

Sur de nombreux appareils, vous pouvez programmer la dureté de l’eau. La notice du fabricant vous expliquera comment procéder. Pour que l’appareil puisse doser correctement, ajoutez toujours du sel régénérant à temps.

Choisir le bon programme. Choisissez le programme à 70 degrés une fois par mois pour les casseroles très sales, car les bactéries ne sont tuées qu’à partir de 60 degrés.

Mon lave-vaisselle n’a pas de programme de nettoyage. Au lieu de cela, j’exécute le programme à 70 degrés toutes les quelques semaines

Cependant, de nombreux programmes d’économie d’énergie ne chauffent pas l’eau à 60 degrés ou ne le font que brièvement. Ils ne nettoient aussi efficacement que sous un vrai programme de 60 degrés, même s’ils portent eux-mêmes un nom « 60 degrés ». À une température maximale de 50 ou 55 degrés, de nombreux bactéries ne meurent pas.

Ne vous inquiétez pas : votre vaisselle sera également propre avec le programme d’économie d’énergie, mais des microfilms pourraient se former dans les tuyaux avec le temps.

Laisser la porte ouverte. Laissez la porte ouverte après avoir vidé le lave-vaisselle jusqu’à ce qu’il soit complètement sec à l’intérieur. Cela empêche la formation de moisissures.

Au final : savoir quand, comment et où

Nettoyer le lave-vaisselle n’est pas difficile et se fait rapidement : vider le filtre, éliminer les dépôts et essuyer les joints. Ce qui n’est pas évident, ce sont les bras d’aspersion. Il faut y prêter une attention particulière.

Sinon, règlez correctement la dureté de l’eau, ajoutez du sel régénérant à temps, dosez correctement le détergent et effectuez le programme de nettoyage de temps en temps ou le cycle intensif à 70 degrés.

Si votre lave-vaisselle ne nettoie toujours pas la vaisselle correctement après un nettoyage de base de l’appareil, vous devriez faire appel à un professionnel. Netcost-security.fr propose également un service de réparation pour les lave-vaisselle.