Google améliore Workspace avec Gemini Pro 1.5 et la nouvelle application Vids

Futur : Des entreprises comme Google et Microsoft se sont efforcées d’intégrer dès que possible autant de fonctionnalités GenAI dans leurs suites de productivité. Par exemple, cette semaine, lors de l’événement Cloud Next de Google, la société était prête à dévoiler une vaste gamme de nouvelles intégrations d’IA dans la dernière version de Workspace, ajoutant même un nouvel outil GenAI pour la création et le montage vidéo appelé Vids.

Même si l’IA générative devrait avoir un impact significatif sur de nombreuses applications, les outils de productivité devraient en connaître les premiers avantages. Selon une étude de TECHnalysis Research sur GenAI dans l’entreprise, les applications de productivité bureautique étaient les plus susceptibles d’être déployées en premier par les entreprises et devaient également produire certains des meilleurs résultats.

Une grande partie de l’actualité concernant Google Workspace était liée à la sortie générale du grand modèle de langage Gemini Pro 1.5, qui prend désormais en charge jusqu’à 1 million de jetons pour les invites – le plus grand de tous les produits disponibles dans le commerce. Cette amélioration permet de résumer des documents extrêmement volumineux et de fournir beaucoup plus de contexte pour une demande donnée.

Google affirme que les résultats de Gemini Pro peuvent désormais être basés sur la recherche Google, ce qui signifie que les résultats peuvent être vérifiés et liés aux dernières informations du moteur de recherche. Cela devrait améliorer la qualité des informations générées par Gemini et réduire les erreurs.

Google configure Gemini Pro 1.5 pour intégrer plusieurs nouvelles fonctionnalités dans les dernières versions des applications Workspace. Par exemple, Gmail mobile bénéficie de nouvelles fonctionnalités de création de texte qui peuvent transformer la saisie vocale en e-mails raffinés. Sheets acquiert la possibilité de créer instantanément des tableaux entièrement formatés via ce que la société appelle des « blocs de construction ». De plus, le chat basé sur Gemini Pro 1.5 est désormais disponible sous forme de barre latérale dans Google Chat.

Docs dispose de nouveaux outils pour intégrer plusieurs sources de données sous forme d’onglets afin d’organiser plus facilement des projets complexes. Google Meet bénéficiera de traductions automatiques de sous-titres, d’améliorations de la qualité vidéo basées sur l’IA, ainsi que d’un résumé de réunion et d’une traduction multilingue plus avancés.

La nouvelle application Vids, disponible pour les utilisateurs agréés de Workspace à partir de juin, est conçue pour simplifier la création de vidéos d’entreprise pour les présentations de produits, l’intégration et la formation des employés. Bien qu’il ne génère pas de nouveau contenu vidéo via GenAI, il aide au processus d’assemblage de stocks existants ou de séquences personnalisées, de création de scripts, de génération de voix off, et bien plus encore, à l’aide des capacités multimodales de Gemini. Pour les organisations ayant accès à d’autres bibliothèques de contenu, telles qu’Adobe Stock, ces ressources vidéo peuvent également être intégrées au résultat final dans Vids.

Google a également dévoilé de nouveaux tarifs et options pour Workspace. Pour les entreprises souhaitant accéder aux fonctionnalités améliorées de Gemini Pro Chat et aux fonctionnalités de résumé et de traduction des réunions dans Meet, le nouveau service AI Meetings and Messaging sera disponible pour 10 $/utilisateur/mois. Ceci est compétitif par rapport aux 30 $ par mois pour les grandes entreprises et aux 20 $ par mois pour les petites entreprises que Google facture actuellement pour la suite Workspace complète, qui comprend Chat, Meet et la nouvelle application Vids.

Cela réduit également le prix d’entrée dans GenAI pour les entreprises qui souhaitent utiliser les capacités de recherche et de chat basées sur LLM, sans avoir besoin de la suite complète. Cette stratégie permet aux organisations utilisant Microsoft Office d’expérimenter certaines des offres de Google et d’exploiter les capacités de Gemini sans s’engager dans un changement complet.

Un module complémentaire de sécurité IA distinct est proposé pour 10 $/utilisateur/mois. Il utilise GenAI pour analyser automatiquement les fichiers des comptes Google Drive, en marquant les fichiers appropriés comme protégés pour empêcher tout accès ou partage inapproprié. Google améliore également Gmail avec des fonctionnalités de protection contre la perte de données (DLP) pour les clients qui optent pour ce service.

La nouvelle option la plus intéressante pour Workspace est probablement la possibilité de créer des agents personnalisés basés sur l’IA avec la plate-forme Vertex AI de Google, puis d’intégrer ces agents dans Workspace. Bien qu’il s’agisse d’un processus certainement plus long et plus compliqué, l’impact potentiel que ces nouveaux agents pourraient avoir sur les flux de travail et les processus métiers au sein des organisations est énorme.

Google a présenté une variété d’exemples lors de son prochain discours et les personnalisations pour des secteurs, des tâches et même des rôles spécifiques étaient passionnantes et convaincantes. Je m’attends à en entendre beaucoup plus sur ces agents IA et sur ce dont ils seront capables au cours des prochains mois.

La course à l’intégration de GenAI dans les outils de productivité s’accélère et il est clair que Google voit une opportunité de différencier son offre Workspace avec ces nouvelles fonctionnalités. Microsoft détient toujours une part de marché importante en matière de productivité bureautique, mais pour le nombre croissant d’organisations désireuses de se plonger dans les capacités que les outils d’IA générative maison peuvent offrir, l’espace de travail de Google est voué à devenir une alternative intéressante.

