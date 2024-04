Si vous payez pour ChatGPT Plus, les réponses du chatbot seront « plus concises et moins détaillées »

ChatGPT est devenu plus intelligent et plus précis lors d’une semaine très compliquée pour OpenAI

OpenAI et ChatGPT

Cela n’a pas été une semaine facile pour OpenAI. Elle a commencé avec le licenciement de deux chercheurs qui ont divulgué des informations confidentielles de l’entreprise. De plus, l’un d’entre eux était une personne de confiance d’Ilya Sutskever, l’un des responsables d’OpenAI et le principal opposant de Sam Altman, car il a été l’un des partisans de sa destitution en tant que PDG. À cela s’ajoute le fait que Microsoft a proposé son logiciel de création d’images DALL-E à l’armée américaine pour être utilisé comme une ressource. Cela a suscité un débat éthique et a rouvert la problématique de savoir si OpenAI est une fondation ou plutôt une entreprise.

Cependant, cela n’a pas empêché l’entreprise de continuer à innover dans ses produits. Ils ont récemment lancé ChatGPT-4 Turbo pour tous leurs abonnés premium, et ont également montré les améliorations importantes apportées à ce modèle de langage.

Une mise à jour nécessaire

Généralement, ChatGPT a tendance à s’éparpiller excessivement. Il affiche des adjectifs qualificatifs inutiles, s’embarque trop dans certains aspects qui ne lui sont pas demandés et présente les informations d’une manière un peu confuse. Cependant, il semble que cela ait une solution claire et OpenAI a décidé qu’il était temps que son modèle de langage soit beaucoup plus précis, même si cela signifie offrir des messages beaucoup plus concis et avec moins de détails.

Cela fait partie intégrante de leurs améliorations en écriture, mathématiques, raisonnement logique et programmation, mais il est vrai que c’était l’un des aspects les plus nécessaires pour utiliser le modèle de langage dans des domaines tels que la rédaction d’e-mails ou la synthèse de certains aspects.

Our new GPT-4 Turbo is now available to paid ChatGPT users. We’ve improved capabilities in writing, math, logical reasoning, and coding.

Source: https://t.co/fjoXDCOnPr pic.twitter.com/I4fg4aDq1T — OpenAI (@OpenAI) Le 12 avril 2024

En plus de cette amélioration nécessaire, nous constatons que ChatGPT a étendu ses données d’avril 2023 à décembre 2023, ce qui lui permet d’avoir des connaissances plus actuelles dans différents domaines.

En résumé :