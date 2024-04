Astuce : Vous voulez être plus en sécurité sur WhatsApp ? Modifiez cette option dans les paramètres du groupe

Comme nous l’avons démontré à plusieurs reprises, nous sommes constamment sollicités sur WhatsApp et d’autres canaux pour participer à des campagnes visant à tromper les utilisateurs. Ces messages arrivent via ces canaux et promettent d’offrir de l’argent aux utilisateurs. Dans le cas de WhatsApp, il existe un moyen simple de se protéger contre ces attaques en groupe.

Ces derniers mois, de nouvelles façons d’exploiter WhatsApp sont apparues pour tenter de tromper les utilisateurs. La promesse est simple et avec seulement quelques likes sur les vidéos des réseaux sociaux, nous pouvons gagner des sommes d’argent très intéressantes. Bien sûr, tout cela n’est qu’un mensonge et, en peu de temps, l’utilisateur se rend compte qu’il a été trompé.

La dernière façon de tenter ces attaques consiste à utiliser des groupes WhatsApp, où les utilisateurs sont placés sans avoir donné aucune autorisation. C’est quelque chose qui peut être facilement contrecarré, en donnant à l’utilisateur la possibilité de choisir s’il souhaite ou non être placé dans ces groupes.

Depuis quelque temps déjà, WhatsApp donne aux utilisateurs la possibilité de décider qui peut les ajouter à des groupes. C’est une option très intéressante car elle permet aux utilisateurs de contrôler comment et quand ils sont ajoutés aux groupes. Tout se trouve, comme d’habitude, dans les paramètres de l’application.

Commencez ensuite par cliquer sur les 3 points de l’interface principale de WhatsApp puis en choisissant l’option Paramètres. À l’intérieur, ils doivent rechercher l’entrée relative à la confidentialité, qui amènera les utilisateurs vers une nouvelle zone où se trouve l’option Groupes.

C’est dans ce domaine que le changement va s’opérer. L’utilisateur voit qui peut l’ajouter à des groupes et l’option Tous doit être sélectionnée. Ici, vous devez passer à l’option « Mes contacts » ou à la suivante, « Mes contacts, sauf ». Cette dernière donne la possibilité de choisir qui est exclu.

Avec cette option activée, même si vous êtes ajouté à un groupe, l’utilisateur décide de le rejoindre ou non. En fin de compte, l’adhésion devrait se faire simplement par le partage d’un lien, quelque chose qui est déjà accessible à tous.