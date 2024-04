L’IA, telle que ChatGPT ou Copilot, pourrait être la clé pour mettre fin aux réunions de travail inutiles

Les réunions sont un problème majeur pour la productivité des travailleurs

L’IA peut mettre fin aux réunions

Il y a plus de trente ans, Steve Jobs avait une vision claire de l’ennemi de la productivité. En effet, il s’agissait des réunions. Cette période de temps totalement inutile pendant laquelle nous ne pouvons pas travailler pour assister à une réunion où la plupart des personnes au bureau ne collaborent pas mais doivent y être présentes par obligation. Maintenant, certaines études suggèrent que cet ennemi de la productivité pourrait appartenir au passé, car les travailleurs s’allient à l’IA pour l’arrêter et augmenter considérablement leur productivité.

L’IA comme alliée de la productivité

D’après une enquête de Microsoft, il a été révélé que les travailleurs utilisant Copilot ont réussi à assister à moins de réunions après l’avoir utilisé de manière intensive pendant plusieurs semaines. Cela leur a permis d’économiser du temps et de se concentrer intensivement sur les questions les plus urgentes. S’ils manquaient une réunion, ils demandaient simplement un résumé informatif à leur IA de confiance, en l’occurrence Copilot, qui créait ensuite un résumé généré par l’IA leur permettant d’éviter de regarder l’intégralité des enregistrements vidéo ou audio de la réunion.

D’après l’enquête, 73% des travailleurs estiment que les réunions rendent difficile l’achèvement de leur travail car elles constituent un obstacle majeur à la productivité. De plus, 79% d’entre eux affirment qu’ils seraient beaucoup plus productifs avec moins de réunions. En effet, éliminer les réunions permet d’économiser de l’argent pour les entreprises, mais il est vrai qu’elles sont idéologiquement conçues comme un moyen de générer du corporatisme et de se faire connaître pleinement dans l’organigramme de l’entreprise.

L’IA n’est pas seulement utile pour ce type de questions, elle peut également être inestimable pour améliorer la productivité des utilisateurs dans d’autres domaines tels que prendre des notes, saisir des données, écrire des e-mails ou même programmer, comme c’est le cas des IA dédiées à la programmation telles que LLaMa 2 Code ou Google Goose.

Cependant, il est important de noter que l’IA demande également une période d’apprentissage assez longue pendant laquelle les utilisateurs ne sont plus productifs ou doivent s’adapter aux nouvelles technologies.

En résumé, cela marque une façon très intéressante de comprendre la productivité car l’IA ne nous remplace pas, mais nous soutient. Malheureusement, dans de nombreux cas, il y a des professions qui vont disparaître. En réalité, certaines grandes entreprises prévoient de réduire leur effectif de 5%, car elles estiment que l’IA générative pourrait aider à économiser des emplois selon Business Insider.