Microsoft a déjà commencé à essayer de forcer les utilisateurs à passer à Windows 11

La fin de Windows 10 est marquée et la solution est de mettre à jour et de passer à Windows 11. C’est le scénario futur, déjà présenté à plusieurs reprises à tous les utilisateurs qui n’ont pas encore franchi cette étape. Désormais, Microsoft semble parier sur le fait de forcer ce changement, avec des alertes apparaissant à tout moment sur votre système.

Le passage à Windows 11 est inévitable. Microsoft a dicté la fin de Windows 10 pour l’année prochaine et à ce moment-là, il ne maintiendra plus le support de cette version. Cela entraînera des problèmes de sécurité et des failles qui ne seront pas corrigées à l’avenir.

Il est donc naturel que Microsoft souhaite que le passage à Windows 11 se produise. L’entreprise a déjà commencé ses alertes normales, même pour ceux qui ne pourront pas passer à la prochaine version. Désormais, et pour ceux qui utilisent encore Windows 10, des alertes ont commencé à apparaître qui occupent tout l’écran et empêchent les utilisateurs de travailler.

Comme cela est rapporté sur Reddit, ces alertes ne peuvent pas simplement être fermées, ce qui donne aux utilisateurs seulement 3 alternatives. La première s’oriente vers la mise à jour, quelque chose d’évident. Ensuite, l’utilisateur peut lire plus d’informations, en étant redirigé vers une page Microsoft ou simplement leaker cette présentation, ce qui la fera apparaître plus tard.

Ces types d’alertes ne sont pas nouveaux pour Microsoft, qui les a déjà affichés dans des situations précédentes. Le problème est qu’ils interrompent les utilisateurs et les empêchent d’utiliser leur système d’exploitation, quelle que soit l’heure et ce qui est fait.

En plus de cette situation lorsque ces notifications apparaissent, il existe un autre problème. Ceux-ci sont affichés à tous les utilisateurs, que le système autorise ou non la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11, en raison de limitations matérielles.

Même si cette situation n’est pas souhaitée, elle va certainement s’aggraver à l’avenir. Microsoft continuera d’exhorter ses utilisateurs à passer de Windows 10 à Windows 11 jusqu’à ce que cette étape soit franchie par les utilisateurs.