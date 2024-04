La saison 1 de la série télévisée Fallout est désormais en streaming, la maj nouvelle génération de Fallout 4 introduit du nouveau contenu le 25 avril

Très attendu: Bethesda a annoncé la mise à jour nouvelle génération de Fallout 4 en 2022, mais a attendu ce mois-ci pour la lancer. La décision était susceptible de capitaliser sur la publicité de l’adaptation télévisée d’Amazon, dont la première saison a été publiée aujourd’hui. Des remises importantes et autres promotions circulent également pour tous les jeux Fallout, et un mod massif pour Fallout 4 est attendu peu de temps avant la mise à jour de Bethesda.

La première saison de l’adaptation Fallout TV d’Amazon est désormais disponible. Les membres Prime peuvent profiter gratuitement des huit épisodes à partir d’aujourd’hui. Lors de la première de l’émission, Bethesda a confirmé que Fallout 4 recevrait sa mise à niveau tant attendue pour les consoles et PC de la génération actuelle le 25 avril.

Ceux qui ne connaissent pas Fallout n’ont pas besoin de jouer aux jeux pour comprendre la série d’Amazon. Le spectacle raconte une histoire originale se déroulant dans le même univers. Le producteur exécutif de Bethesda, Todd Howard, a travaillé en étroite collaboration avec les showrunners pour s’assurer que le film s’adapte au monde des jeux sans gâcher les sujets que Bethesda prévoit d’utiliser dans les prochaines entrées.

La société espère que l’intérêt porté à l’émission télévisée se traduira par une augmentation satisfaisante des ventes de jeux. En effet, ce mois-ci est le bon moment pour lancer la mise à niveau « nouvelle génération » annoncée par Bethesda fin 2022. La mise à jour gratuite comprend des améliorations de performances, des corrections de bugs et du contenu supplémentaire, dont une nouvelle quête.

Fallout 4 recevra des versions natives pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series avec prise en charge de résolutions plus élevées et d’un gameplay à 60 ips. Pendant ce temps, les utilisateurs de PC bénéficient des modes officiels écran large et ultra-large. Le jeu sera également disponible sur Epic Games Store et recevra la vérification Steam Deck – il fonctionnerait déjà parfaitement sur l’ordinateur de poche de Valve.

Une nouvelle quête, Enclave Remnants, voit le retour de The Enclave – la principale faction antagoniste de Fallout 2 et Fallout 3. La mise à jour introduit de nouvelles armes, types d’armures et contenu du kit de création. Toutes les versions recevront des corrections de bugs tant attendues.

De plus, les utilisateurs de PC peuvent s’attendre à un mod gratuit au format DLC, Fallout : London, lancé le 23 avril. La production de qualité professionnelle contient près de 200 quêtes. Son développement a tellement impressionné Bethesda qu’il a débauché plusieurs membres de l’équipe de mod. Les aperçus montrent un niveau de qualité qui rivalise avec les efforts de Bethesda.

Comme si cela ne suffisait pas, tous les jeux Fallout sont actuellement en vente pour la semaine prochaine sur toutes les plateformes où ils sont disponibles. Fallout 4: Game of the Year Edition coûte 10 $, Fallout 4 VR coûte 15 $, Fallout 3: Game of the Year Edition coûte 5 $ et les autres entrées classiques coûtent 2,50 $ chacune.

Fallout 76 coûte 8 $ mais est gratuit jusqu’au 18 avril. Cependant, les abonnés Amazon Prime peuvent réclamer une copie numérique gratuite du jeu à conserver pour Xbox ou PC (via le Microsoft Store). Fallout Tactics : Brotherhood of Steel est également gratuit, tandis que Fallout 3 et Fallout : New Vegas sont actuellement disponibles sur le service de jeu cloud Luna d’Amazon.

