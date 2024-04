La saison 4 de Call of Duty: Mobile arrive sur iOS et Android

La nouvelle saison arrivera dans le multijoueur d’Activision la semaine prochaine, la date exacte étant le 17 avril

Call of Duty: Mobile se prépare à recevoir sa saison 4 la semaine prochaine

Il y a peu de temps, nous vous parlions de la saison 3 de Call of Duty: Warzone Mobile, car il semble qu’Activision ne veut pas se reposer et donner aux joueurs le temps de s’installer dans leur version pour mobile récemment lancée de leur populaire free to play, car ils ont annoncé l’arrivée d’une nouvelle saison pour leur autre proposition pour smartphones. Exactement, nous parlons de Call of Duty: Mobile. De plus, cette nouvelle saison est imminente, car elle sera lancée la semaine prochaine.

Comme nous l’avons dit, Activision a révélé que le 17 avril prochain, la saison 4 de Call of Duty: Mobile, intitulée « La Fiebre del Oro », arrivera sur les mobiles iOS et Android. La société a annoncé cette excellente nouvelle dans un communiqué sur le blog officiel du jeu, dans lequel ils ont voulu détailler toutes les nouveautés à prendre en compte.

La saison 4 de Call of Duty: Mobile, La Fiebre del Oro, arrive la semaine prochaine sur iOS et Android

Dans ledit communiqué, Activision indique que la saison 4 de Call of Duty: Mobile sera lancée le 17 mai prochain à 17h00 (heure française). Parmi les nouveautés, on peut constater qu’il sera possible de débloquer le MG42 LMG (une arme à tir rapide et à grande capacité de munitions) et le RC-XD, ainsi que des plans d’armes et des skins d’opérateurs sur le Battle Pass et la boutique du jeu, comme l’indique le communiqué. Les nouveaux skins thématiques seront disponibles pour ceux qui ont le Pass premium de la saison, ainsi qu’un bon nombre de plans d’armes ornés.

Cependant, les nouveautés ne s’arrêtent pas là, loin de là. En plus de ce qui a été mentionné, un nouveau mode de jeu multijoueur, appelé Dropkick, fait son arrivée. Ce nouveau mode nous mettra à protéger une mallette, une fois que nous l’aurons en notre possession, bien sûr. La mallette tombera à un point aléatoire de la carte et, lorsque nous l’aurons, nous commencerons à gagner des points et ne pourrons la protéger qu’en utilisant un pistolet, et nous ne pourrons pas non plus nous cacher des ennemis (leur position sera affichée), il sera donc crucial de communiquer avec nos coéquipiers.

En plus de ce qui a été dit jusqu’à présent, il est également à mentionner qu’un nouvel événement thématique sera ajouté lors de cette saison 4 de Call of Duty: Mobile. Cet événement s’intitule « Escapada tropical » et, à chaque fois que nous participons à des matchs multijoueurs et battle royale, nous obtiendrons des boussoles que nous utiliserons pour trouver des reliques échangeables contre d’autres récompenses. Sans aucun doute, cet événement ajoutera un élément supplémentaire d’intérêt à la proposition. Si vous voulez connaître toutes les nouveautés de La Fiebre del Oro, la saison 4 du jeu mobile multijoueur de la populaire franchise d’Activision, vous pouvez toujours consulter l’article du blog officiel.

Avant de terminer, dans le même communiqué, ils ont voulu révéler les premiers détails des prochains Worlds Champs 2024, qui débuteront leurs qualifications ouvertes le 18 avril prochain, un jour après la sortie de la mentionnée nouvelle saison de Call of Duty: Mobile. Si vous voulez connaître tous les détails à ce sujet, n’hésitez pas à consulter l’article du blog officiel du jeu.