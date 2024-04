Les nouvelles règles européennes favorisent l’utilisation des nouveaux navigateurs sur iOS et Android

Les changements que l’Europe a appliqués aux systèmes d’exploitation mobiles iOS et Android ont complètement changé le scénario auquel les utilisateurs sont confrontés au quotidien. Le DMA a ouvert la porte au choix et leur donne un contrôle quasi total. Cela avait déjà été constaté dans les navigateurs et est désormais renforcé.

L’arrosage en Europe change le scénario du navigateur

Pour se conformer aux règles créées par l’Union européenne, Apple et Google ont dû modifier iOS et Android. Désormais, tous les utilisateurs doivent choisir le navigateur qu’ils souhaitent utiliser au quotidien, en contrôlant très finement ce qui se passe sur leur smartphone.

On s’attendait à ce que ce changement appliqué en Europe augmente la pénétration des navigateurs, ce qui était en dehors des propositions de ces deux géants. C’était l’idée du DMA et cela s’est démontré ces derniers temps. Opera, Firefox et même Brave avaient déjà montré ce changement.

Il existe désormais un autre navigateur montrant les effets du changement. Nous parlons d’Aloha Browser, qui a révélé que ses utilisateurs en Europe ont augmenté de 250% en mars.

Aloha est désormais aussi une référence sur Android et iOS

C’est le PDG d’Aloha, Andrew Frost Moroz, qui a révélé ces chiffres de croissance uniques, résultat du DMA et des règles européennes. Il a ajouté par ailleurs que « Avant, l’UE était notre quatrième marché, aujourd’hui c’est le deuxième« .

Grounded en 2016, Aloha se présente comme une alternative axée sur la confidentialité aux navigateurs appartenant aux grandes entreprises technologiques. Il compte en moyenne 10 millions d’utilisateurs mensuels et son modèle économique repose sur des abonnements payants plutôt que sur la vente de publicités en suivant les utilisateurs.

Ce scénario désormais présenté par Aloha confirme que les règles appliquées en Europe sont adaptées à ce que souhaitaient et attendaient les consommateurs. Les taux de croissance des navigateurs iOS et Android non standards montrent clairement que des changements ont eu lieu et que les utilisateurs explorent le marché libre, avec une concurrence plus juste.