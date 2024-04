La MPA envisage de collaborer avec le Congrès sur une législation bloquant les sites Web de piratage.

En bref : Charles Rivkin, président-directeur général de la Motion Picture Association (MPA), n’est pas un fan des pirates. Il affirme que bon nombre de ceux qui exploitent des sites Web de piratage sont de « vrais gangsters » qui se livrent à la pédopornographie, au trafic de drogue et à d’autres crimes. Il a également annoncé que la MPA envisageait de travailler avec le Congrès pour introduire une législation bloquant les sites Web pirates aux États-Unis.

S’exprimant lors de la CinemaCon à Las Vegas, Rivkin a déclaré à propos des opérateurs de sites pirates : « Rappelez-vous : ce ne sont pas des adolescents qui font une farce élaborée ! »

« Les auteurs sont de vrais mafieux… des syndicats du crime organisé – dont beaucoup se livrent à la pédopornographie, à la prostitution, au trafic de drogue et à bien d’autres maux de société ! » a-t-il ajouté, rapporte Deadline. « Ils exploitent des sites Web qui attirent des millions de visiteurs sans méfiance dont les données personnelles peuvent ensuite devenir la proie de logiciels malveillants et de pirates informatiques. »

Rivkin a parlé de l’impact du piratage aux États-Unis, affirmant qu’il coûte des centaines de milliers d’emplois, vole des dizaines de milliards de dollars à l’économie et plus d’un milliard de dollars en ventes de billets de théâtre.

La tirade du président pourrait être motivée par la recrudescence du piratage qui sévit depuis quelques années déjà. En Europe, le piratage a chuté pendant les confinements avant de repartir à la hausse. À l’échelle mondiale, cette pratique a augmenté de 12 % depuis 2019, les États-Unis et l’Inde étant à l’origine de la majorité des 141 milliards de visites de sites Web de piratage en 2023. Il ne fait aucun doute que l’augmentation massive du coût des services de streaming a joué un rôle important dans se tourner vers le piratage.

Rivkin a noté que 60 autres pays utilisent des outils de blocage de sites dans leur lutte contre le piratage. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle les États-Unis ne le font pas est « le manque de volonté politique, associé à une compréhension dépassée de ce qu’est réellement le blocage de sites, de son fonctionnement et de qui il affecte ».

La règle, si elle était introduite, signifierait que les producteurs de films et de télévision, les éditeurs de musique et de livres, les ligues sportives et les diffuseurs pourraient demander aux tribunaux d’ordonner aux FAI de bloquer les sites Web qui hébergent et partagent du contenu piraté. Rivkin a déclaré que des preuves détaillées devraient être fournies pour garantir qu’un site est engagé dans un piratage illégal et que les opérateurs peuvent comparaître devant le tribunal pour se défendre.

Rivkin a cité le streamer illégal FMovies comme exemple de la façon dont le blocage de sites pourrait avoir un impact sur le trafic des sites Web de piratage. D’autres pays ont adopté des lois bloquant l’accès au site, mais celui-ci attire toujours 160 millions de visites par mois, dont un tiers en provenance des États-Unis.

« Imaginez si ces spectateurs ne pouvaient pas trouver des versions piratées de films grâce à une simple recherche sur Internet. Imaginez s’ils pouvaient seulement regarder les derniers grands films lorsqu’ils sortent dans leurs destinations prévues : vos cinémas », a-t-il déclaré.

« Si nous avions mis en place un blocage de sites, nous n’aurions pas besoin de l’imaginer. Nous aurions un autre outil pour concrétiser cela. »

Une tentative de la MPA de restreindre l’accès aux sites Web de piratage en 2012 via la loi Stop Online Piracy Act (SOPA) a échoué après que le projet de loi a été abandonné par crainte qu’il ne viole la liberté d’expression. Parlant de SOPA, Rivkin a déclaré : « L’expérience du monde réel a prouvé que ces sombres prédictions étaient fausses. Les exemples de violations de la liberté d’expression sont pratiquement inexistants. »

« Et même si les membres du Congrès ne semblent pas s’entendre sur grand-chose ces jours-ci, ils peuvent sûrement trouver un terrain d’entente sur l’action visant à protéger les entreprises américaines, à défendre les travailleurs américains et à renforcer notre sécurité publique. »

