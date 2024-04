Fiido T2 Longtail Cargo eBike: Nouveau vélo électrique très endurant et polyvalent

Fiido, acteur reconnu dans le domaine des solutions de mobilité électrique, a récemment lancé son dernier modèle de vélo électrique, le Fiido T2 Longtail Cargo eBike. Ce nouveau venu dans la gamme Fiido vise à répondre à une variété de besoins en termes de mobilité urbaine.

Fiido T2 Longtail Cargo eBike: Le vélo électrique endurant et polyvalent

Longue autonomie et puissant moteur électrique

L’autonomie du Fiido T2 est l’un de ses points forts. Grâce à une batterie certifiée UL2271 d’une capacité de 998.4Wh, le vélo offre une portée significative de 110km. Cela donne aux usagers la possibilité d’effectuer des trajets plus longs sans se soucier constamment du niveau de la batterie.

Le vélo est également équipé d’un puissant moteur arrière de 750W qui facilite la conduite sur différents types de terrains.

Confort et protection

Le confort est un autre élément clé du Fiido T2. Le vélo est doté de diverses caractéristiques conçues pour améliorer l’expérience de conduite, notamment une suspension avant en alliage qui absorbe les chocs et les bosses rencontrés sur la route.

De plus, la selle Velo, le guidon réglable et le protège-guidon confortable permettent aux cyclistes de toutes tailles de personnaliser leur confort de conduite.

Sécurité de conduite

En matière de sécurité, le Fiido T2 ne fait pas de compromis. Il est équipé d’un système de frein hydraulique à 4 pistons couplé à un disque de 230mm pour un pouvoir de freinage fiable et réactif.

De plus, le vélo dispose d’un phare arrière automatiquement allumé lors du freinage pour accroître la visibilité et assurer une conduite en toute sécurité.

Si vous avez mal au dos lors de longue session de vélo, vous serez heureux d’apprendre que le guidon est réglable en hauteur sur une fourchette de 0 à 60°.

Connectivité, écran et anti-vol

Côté technologie, le Fiido T2 est à la pointe. Premièrement, Fiido a développé une application spécifique permettant de se connecter au vélo. Cette interface, simple d’utilisation, offre un contrôle accru sur le vélo, permettant notamment de surveiller l’autonomie de la batterie, de choisir des itinéraires, d’examiner les statistiques de conduite, entre autres.

Deuxièmement, le Fiido T2 peut être déverrouillé grâce à la montre Fiido Mate. En plus d’éviter le besoin d’une clé physique, cette fonctionnalité améliore la sécurité du vélo en ajoutant une couche supplémentaire d’authentification.

Enfin, le Fiido T2 est équipé d’un écran LCD couleur exclusif à Fiido. Cet affichage permet une lecture claire et intuitive des informations de conduite, comme la vitesse, le niveau de charge de la batterie, et le mode d’assistance en cours. Il constitue un ajout précieux au téléphone et à la montre, permettant une visibilité claire et immédiate des données essentielles lors du trajet.

Polyvalence

Le Fiido T2 s’avère également polyvalent en termes de capacité de chargement. Il peut transporter jusqu’à 200kg de charge, ce qui le rend parfait pour divers besoins de transport, qu’il s’agisse de faire des courses, de livrer des colis ou de transporter du matériel.

Avec plus de 12 accessoires disponibles, les usagers peuvent personnaliser leur vélo en fonction de leurs besoins spécifiques.

Prix et disponibilité

Le Fiido T2 Longtail Cargo eBike est actuellement disponible en précommande de couleur turquoise ou noir, avec une remise de 400$ sur le prix initial, soit un tarif de 1499$. Pour plus d’informations, les intéressés peuvent consulter le site fiido.com.

➡️ Voir l’offre sur le Fiido T2

À propos de Fiido :

Fiido est une marque réputée dans le secteur des vélos électriques, dédiée à proposer des solutions de mobilité électrique élégantes et abordables. Avec un accent sur la qualité et le design, Fiido vise à rendre le transport électrique accessible aux cyclistes du monde entier, en offrant une gamme d’options de vélos électriques innovantes et fiables. Fiido écoute attentivement et associe cette écoute à sa créativité et son expertise en chaîne d’approvisionnement pour créer des produits abordables qui allient art et praticité. Cette mission pousse Fiido de l’avant de manière constante. Le dévouement de Fiido a conduit à une croissance mondiale rapide, faisant de la marque l’une des équipes de vélos électriques connaissant la plus forte croissance.