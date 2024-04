Microsoft réfléchit à la préservation des jeux Xbox, selon des fuites d’e-mails

Quelque chose à espérer: La rétrocompatibilité est devenue une caractéristique intégrante des plateformes de jeux modernes. Les PC Windows ont toujours démontré une compatibilité sans précédent avec les logiciels des générations précédentes, tandis que PlayStation et Xbox prennent désormais en charge les jeux sur plusieurs générations. Microsoft s’efforce de pousser ce concept encore plus loin.

La présidente de Xbox, Sarah Bond, semble prendre la préservation des jeux au sérieux. Alors que la plateforme de jeu de Microsoft a toujours offert un certain niveau de rétrocompatibilité avec les premiers jeux Xbox, le nouveau patron de la marque a formé une « équipe dédiée » pour se concentrer exclusivement sur le sujet.

Selon des courriels internes obtenus par Windows Central, la préservation des jeux est décrite comme un objectif crucial à la fois pour Xbox et pour l’industrie dans son ensemble. La nouvelle équipe s’appuie sur la « forte histoire » de compatibilité descendante dont bénéficient les utilisateurs de consoles Xbox récentes (et moins récentes), dans le but de garantir que la bibliothèque croissante de jeux Xbox soit disponible pour les générations futures de joueurs.

Comme l’a noté Neowin, Microsoft a commencé à offrir une compatibilité avec les jeux des générations Xbox précédentes en 2005, lorsque la Xbox 360 a introduit la possibilité de jouer à une sélection de titres conçus pour la console Xbox de première génération. En 2015, la Xbox One est devenue compatible avec certains jeux Xbox 360, et deux ans plus tard, la console de huitième génération a commencé à prendre en charge les jeux de l’ère Xbox d’origine.

Les consoles Xbox Series X et Series S modernes conservent une compatibilité descendante totale avec les jeux Xbox One, ainsi que la prise en charge des jeux Xbox et Xbox 360 qui étaient déjà jouables sur Xbox One. Les dernières consoles de Microsoft peuvent même améliorer l’expérience de jeu en augmentant les fréquences d’images, en ajoutant la prise en charge automatique du HDR et en apportant d’autres améliorations visuelles.

Redmond fournirait des détails supplémentaires sur cette nouvelle équipe de préservation des jeux le 9 juin, lorsque la société devrait organiser un événement Xbox Game Showcase. Les joueurs sont de plus en plus frustrés par le fait que les grands éditeurs et les grandes entreprises abandonnent régulièrement leurs jeux, des initiatives récentes comme Stop Killing Games visant à sensibiliser à ce problème.

Selon les courriels divulgués, Bond a également discuté de l’avenir de la plateforme Xbox. Tout en se concentrant sur le passé en matière de préservation des jeux, les e-mails indiquent que Microsoft avance déjà « à toute vitesse » avec son hardware de nouvelle génération. Bond a déclaré que la prochaine console Xbox réalisera le « plus grand saut technologique » jamais réalisé par une nouvelle génération de consoles de jeux.

