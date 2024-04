5 super exemples d’utilisation du copilote dans Microsoft365

Lorsque le modèle d’IA ChatGPT a été découvert par un large public en 2022, l’engouement s’est rapidement installé. Cette application semblait pouvoir répondre à tout et même concevoir des images avec Dall-E. Après 8,8 milliards de memes de chats et autant de suggestions de recettes, on peut se demander : « Peut-on faire mieux ? »

Microsoft pense que oui – et intègre Copilot en profondeur dans les applications Office.

Contenu :

Résumé des contenus et des conversations par e-mail Amélioration des présentations PowerPoint Résumé des réunions d’équipe Gestion des données Excel Rédaction de textes plus clairs dans Word

1. Résumé des contenus et des conversations par e-mail

L’un des domaines d’activité les plus utiles de l’IA est sans doute la capacité à résumer automatiquement les e-mails, les messages d’équipe et les résultats de recherche Bing – qu’il s’agisse de textes individuels ou de conversations complètes avec leurs pièces jointes.

Cette fonctionnalité est actuellement uniquement disponible pour les clients des chats professionnels sur Teams, Bing ou Microsoft365.com. Cependant, un plus grand nombre de personnes devraient y avoir accès bientôt.

Les chats professionnels pourraient devenir le couteau suisse des applications Office. (Image : Microsoft)

Si vous utilisez les chats professionnels, le format des pièces jointes n’a pas d’importance pour Copilot. L’essentiel est qu’une des applications Microsoft soit compatible avec celui-ci – par exemple Word pour les documents textuels et Excel pour les documents de tableau.

La langue dans laquelle les messages sont rédigés n’a pas non plus d’importance. L’IA de Microsoft les traduit dans la langue de votre choix.

Mais Copilot ne se contente pas de traiter le passé. Vous pouvez, par exemple, lui demander quels sont les risques et les facteurs problématiques à prendre en compte pour les étapes futures d’un projet.

De plus, Copilot est capable de fusionner différents e-mails et fichiers pour de tels projets. Cela est utile lorsque, par exemple, quelqu’un crée un plan de projet et qu’un autre contributeur fournit son document pour l’une des étapes intermédiaires. Au lieu de tout passer en revue laborieusement, Copilot peut fusionner ces documents de manière judicieuse.

2. Amélioration des présentations PowerPoint

Le logiciel de présentation PowerPoint offre tellement de fonctionnalités que la plupart d’entre nous n’en grattent que la surface. Après tout, les possibilités sont infinies pour créer des slides cool, des transitions, etc. à projeter sur un écran ou une télévision.

Ennuyant ! Pour une utilisation plus efficace de PowerPoint à l’avenir, vous pouvez utiliser Copilot. (Image : Microsoft)

Une fois de plus, Copilot peut vous aider ici – en commençant par convertir automatiquement un modèle de script en points et premières slides. Grâce à la saisie de texte par Copilot, vous pouvez affiner votre présentation. Par exemple : « Utilisez le modèle créé et ajoutez 10 slides au total. Intégrez des images correspondant au thème à des endroits appropriés sur chaque slide. »

À partir de là, seule votre imagination fixe les limites. Copilot peut également résumer vos points sous forme de tableau, remplacer des images spécifiques sur demande ou varier les transitions entre les slides.

3. Résumé des réunions d’équipe

Depuis l’année 2020 et l’émergence de la pandémie de Corona, les réunions en ligne sont devenues une forme courante d’échange. Mais malgré le fait que de telles réunions évitent les déplacements, il arrive parfois que vous n’ayez pas le temps d’y assister.

Plus besoin de traduction simultanée grâce à Copilot ! (Image : Microsoft)

Entrez Copilot : Lorsqu’une réunion importante a lieu, Copilot peut y assister virtuellement à votre place et « écouter ». Une fois la réunion terminée, Copilot résume les points importants, organise les notes et les fichiers partagés, et peut également aborder des détails spécifiques si vous le souhaitez. Cependant, la réunion en ligne doit avoir lieu dans un client pris en charge par Microsoft, en particulier Teams.

4. Gestion des données Excel

Excel est l’un des outils informatiques les plus utiles. Mais le tableur complet peut parfois être écrasant.

Microsoft a fait la promotion de Copilot notamment pour Excel – il devrait donc être capable de gérer les tableaux de données complexes et de les présenter de manière concise. Grâce à la saisie interactive, vous pouvez également demander à l’IA de sélectionner uniquement certaines valeurs.

Copilot vous aide à comprendre les documents Excel complexes. (Animation : Microsoft)

Nous avons parlé précédemment des tâches de Copilot dans lesquelles l’IA doit évaluer les initiatives futures. Dans Excel, cela devient encore plus tangible. Vous pouvez demander à l’assistant Microsoft de montrer comment tels ou tels changements dans les chiffres affectent l’entreprise, votre compte ou toute autre chose.

5. Rédaction de textes plus clairs dans Word

Les applications d’écriture pour les auteurs ou ceux qui veulent taper des textes plus compréhensibles ne sont pas nouvelles. Papyrus Autor en est depuis des années l’un des principaux représentants. Cependant, ces applications sont encore très similaires à Word classique. Bien que l’application indique si le mot écrit est bien formulé, elle n’aide pas à la formulation elle-même.

Dans Word, Copilot simplifie vos textes ou modifie leur tonalité. (Image : Microsoft)

Microsoft utilise Copilot de la même manière dans Word : vous pouvez lui demander de transformer des paragraphes ou des documents entiers en textes plus lisibles et plus concis. Pour éviter les redites, vous avez également la possibilité de demander à Copilot de se concentrer sur des sujets importants à l’intérieur du document.

Vous pouvez également utiliser Copilot pour modifier le ton de vos textes et ainsi les orienter rapidement dans la direction souhaitée, qu’il s’agisse d’un ton plus factuel, modéré, provocateur, argotique ou autre. Une fois que vous avez terminé, Copilot peut transférer le texte vers une autre application compatible avec Copilot sur demande.

Il s’agit seulement de cinq exemples de l’utilisation intelligente de Copilot dans les applications Microsoft. Cependant, vous devez actuellement payer pour cela – l’utilisation coûte 22 euros par mois. Il n’y a pas encore d’offre gratuite disponible.