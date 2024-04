La hausse des prix des cartes graphiques en Chine alors que la demande dépasse l’offre, pourrait avoir un impact sur les marchés mondiaux

En un mot: Vous vous souvenez du mauvais vieux temps de 2021, où les prix des cartes graphiques se vendaient, dans certains cas, à plus de trois fois leur PDSF ? Bien qu’il soit (espérons-le) peu probable que la série d’événements qui ont conduit à cette situation se reproduise, un nouveau rapport affirme que les prix augmentent en Chine à mesure que la demande dépasse l’offre, ce qui pourrait entraîner des hausses dans d’autres pays.

La Chine a récemment vu les prix de ses NVIDIA RTX 4080 et RTX 4090 D haut de gamme augmenter, écrit IT Home. Citant des informations parues dans les médias taïwanais, il ajoute que cette tendance s’est désormais étendue à d’autres produits situés plus bas dans la hiérarchie des cartes NVIDIA, les partenaires constructeurs de cartes complémentaires étant prêts à augmenter leurs prix d’environ 10 % en moyenne.

La publication utilise le RTX 4060 Ti comme exemple d’augmentation de prix. Il affirme que NVIDIA a limité l’offre de cartes de milieu de gamme pour maintenir les prix élevés, le stock précédent du marché étant épuisé. La demande dépasse l’offre – une situation qui conduit à une hausse du prix des produits, comme nous l’avons vu il y a quelques années.

IT Home écrit qu’Asus, Gigabyte, Zotac et Rainbow ont récemment augmenté les prix de leurs cartes NVIDIA. La série RTX 4070 Super a augmenté de 100 yuans, ce qui ne représente certes qu’environ 14 $. Une augmentation de 10 % équivaudrait à 490 yuans, soit environ 68 dollars, il semble donc que des augmentations plus importantes soient en cours.

Le rapport mentionne également que certaines cartes NVIDIA d’ancienne génération sont également devenues légèrement plus chères, notamment la série RTX 3050 et même l’ancienne favorite de l’enquête Steam, la série GTX 1650.

Il y a trois ans, la demande massive alimentée par les confinements, combinée à la pénurie mondiale de puces et à la montée en flèche des cryptomonnaies, a entraîné une énorme hausse des prix des cartes graphiques. En mai 2021, les cartes NVIDIA se vendaient à plus de 200 % de leur PDSF, et ce, seulement si vous pouviez en trouver une sur les sites marchands. Il était toujours possible de payer plusieurs milliers de dollars aux revendeurs sur eBay.

Une légère augmentation en Chine ne signifie certainement pas une nouvelle crise mondiale des prix des cartes graphiques, mais elle aura probablement un impact sur d’autres pays. Cela rendrait sans aucun doute la perspective d’acheter l’une des cartes de milieu de gamme de NVIDIA encore moins attrayante, étant donné que la série RTX 5000 devrait arriver à la fin de cette année ou au début de 2025, et cela ne mentionne même pas la série RDNA 4 d’AMD et les cartes Battlemage d’Intel.

