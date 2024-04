Tu vas bientôt te débarrasser de ta connexion câblée – et maintenant ?

Vous l’avez fait, vous avez profité de la fin du privilège des frais accessoires et vous ne payez plus chaque mois votre abonnement câble via les frais accessoires. Félicitations – si tel était votre objectif. La question se pose maintenant : que faire ensuite ? Quelle est la meilleure solution ? Dans son article, mon collègue Charles t’a déjà montré quels fournisseurs tu peux choisir en alternative à l’abonnement câble. Mais comment cela fonctionne-t-il techniquement sur ta télévision ? De quoi as-tu besoin ? Et que faut-il recommander ? Voici notre sélection.

Option 1 : IPTV (télévision par Internet)

La télévision par IPTV devient une option. Des offres telles que MagentaTV veulent regrouper plusieurs plateformes. (Photo : Telekom)

C’est la nouvelle tendance : si tu as déjà une connexion DSL ou fibre optique, tu peux également regarder la télévision via Internet. Parfois, ton fournisseur propose déjà une offre IPTV. Dans le cas contraire, tu peux choisir un fournisseur tel que Waipu, MagentaTV, RTL+, Joyn ou Zattoo. En payant des coûts supplémentaires généralement limités, tu peux également bénéficier de services de streaming tels que Netflix.

Avantages et inconvénients :

Installation la plus simple, tu n’as besoin d’aucun matériel ni câble autre que ta Smart TV.

Contrôle via la télécommande de ta TV

Souvent des offres combinées avec des services de streaming tels que Netflix

Bibliothèque multimédia souvent incluse

Offre TV indépendante de ton emplacement

Choix de chaînes illimité

Vitesse dépendante de ta connexion Internet/WiFi

Perturbations plus fréquentes que pour une connexion câblée ou satellite

Éventuel délai

Offre complète en HD généralement payante

Installation technique : Sur ta Smart TV ou ton appareil de streaming, installe l’application de ton futur fournisseur, par exemple Zattoo. Inscris-toi (éventuellement plus facilement sur ton smartphone ou ton ordinateur), connecte-toi et utilise ensuite l’offre IPTV. Certains fournisseurs te proposent également leur propre matériel pour leurs services, comme une Connect Box ou une clé TV, que tu connectes chacun à une interface HDMI libre de ton téléviseur. Cela te permet éventuellement d’accéder à d’autres services ou d’obtenir un temps de réaction plus rapide. Cependant, cela n’est pas nécessaire.

Option 2 : DVB-T2 HD

Freenet fait de la publicité pour la liberté par rapport à une connexion câblée – qui ne convient pas à tout le monde. (Photo : Freenet)

Satellite pas inclus. Télévision numérique terrestre DVB-T2 HD est ton moyen d’accéder à une large gamme de programmes TV relativement indépendamment de l’endroit où tu te trouves. En plus d’une connexion à domicile, cette technologie convient également aux maisons de jardin, au camping ou à ta parcelle dans une association de jardins. Tu n’as pas besoin d’une connexion Internet pour cela.

Avantages et inconvénients :

Installation relativement simple, seulement deux composants matériels nécessaires

Relativement indépendant du lieu

Pas besoin d’Internet

Couverture réseau irrégulière en zone rurale

Sélection limitée de chaînes

Offre payante

Installation technique : Tu obtiens le matériel nécessaire auprès du fournisseur Freenet TV ou d’un fabricant compatible. Par exemple, un récepteur, un stick HDMI ou une carte TV pour le port CI+ de ton téléviseur. Tu auras également besoin d’une antenne intérieure. Vérifie avant de t’abonner si Freenet TV est disponible chez toi, car ce n’est pas le cas partout, notamment dans les régions rurales.

Option 3 : Télévision par satellite

La télévision par satellite, une alternative à la connexion câblée ? Seulement si le système nécessaire est déjà installé. (Photo : Astra)

Pour des raisons de complétude, nous te présentons également la télévision par satellite en alternative. Cependant, par rapport à une connexion câblée déjà installée techniquement, cela n’offre guère d’avantages.

Avantages et inconvénients :

Pas de frais courants pour les chaînes publiques en HD et les chaînes privées en SD

Relativement indépendance du lieu

Large choix de chaînes

Installation complexe avec des coûts comparativement élevés

L’offre HD+ est payante

Installation technique : Tu auras besoin d’une antenne satellite (communément appelée « parabole ») avec LNB universel et, en cas d’installation fixe, de l’autorisation de ton propriétaire ou de la communauté de propriétaires si tu n’es pas propriétaire d’une maison. Pour une utilisation en déplacement, il existe des antennes satellites mobiles. Après le câblage nécessaire, tu connectes un récepteur satellite à ta télévision via une interface HDMI libre.

Option 4 : Connexion câblée

La majorité aimerait conserver son abonnement câble, selon une enquête commandée par Vodafone. (Graphique : Vodafone/Civey)

Oui, tu as bien lu. Une alternative à ton abonnement câble jusqu’à présent payé via les frais accessoires est : ton abonnement câble. Sauf que cette fois-ci, tu le résilies directement auprès du fournisseur. Pourquoi devrais-tu faire cela ? Parce que lorsque tu compares, tu remarqueras peut-être que l’offre de télévision par câble n’est pas si mauvaise que ça. Surtout si tu peux la combiner avec une connexion Internet.

Avantages et inconvénients :

Utilisable avec la même infrastructure si tu avais déjà un abonnement câble auparavant

Sélection de chaînes généralement bonne et pas de délai

Souvent disponible en combinaison avec une connexion Internet haut débit

Matériel et installation généralement nécessaires

Coûts récurrents

Installation technique : Une fois que ton fournisseur a activé ton abonnement câble (ce qui se fait généralement avec l’aide d’un technicien), tu auras besoin d’un récepteur que tu connectes à ta télévision via HDMI, ou d’un téléviseur avec tuner DVB-C intégré. Un câble coaxial relie la prise murale à ton récepteur.

Option 5 (expérimentale) : TV sans fournisseur

Tu peux diffuser gratuitement le programme en direct des chaînes publiques dans leurs propres applications médiathèques sans coûts supplémentaires. (Photo : Charles A)

Peut-être veux-tu faire comme moi et ne pas te procurer du tout de fournisseur de télévision en direct. Tu connectes ta Smart TV à ton WLAN et n’utilises ensuite que les médiathèques et les offres gratuites. Sans frais supplémentaires, tu as accès aux médiathèques de ARD, ZDF et d’autres chaînes publiques. Tu peux également y diffuser en direct les programmes de ARD et ZDF – ce qui suffit, par exemple, à regarder la plupart des matchs d’un Championnat d’Europe ou d’une Coupe du Monde de football.

Un gros « mais » cependant : si tu souhaites également utiliser une offre de streaming telle que Netflix ou Apple TV+, les offres combinées des fournisseurs de télévision en direct (option 1) sont souvent moins chères dans l’ensemble. De plus, cette construction est la moins fiable : tu es dépendant des capacités des serveurs des fournisseurs de médiathèques, et ceux-ci sont souvent surchargés lors d’événements majeurs tels que les matchs internationaux de football.

Avantages et inconvénients :

Pas de frais courants

Pas de matériel supplémentaire nécessaire

Pas de chaînes privées 😉

Éventuel délai

Qualité d’image éventuellement légèrement inférieure aux autres offres

Pas de chaînes privées

Dépendance à des serveurs souvent surchargés

Installation technique : Une fois que tu as connecté ta Smart TV sans fil à ton WLAN (ou via un câble Ethernet à ton routeur), tu dois simplement passer à l’interface Smart TV et y installer les applications des médiathèques souhaitées : ARD et ZDF. Si tu préfères Netflix, Disney+ et d’autres, cela est bien sûr également possible, mais moyennant des frais.

Au final

La suppression du privilège des frais accessoires et donc de l’abonnement câble standard te donne une occasion de réfléchir : ai-je réellement besoin de continuer à avoir accès à des centaines de chaînes privées ? Si ce n’est pas le cas, tu as maintenant la liberté de te limiter au programme des chaînes publiques ou même de ne plus du tout consommer de télévision en direct.

Si tu souhaites tout de même le conserver, tu as de nombreuses options. La plus simple est une offre IPTV. Pour les trois autres options – télévision par satellite, DVB-T2 HD ou abonnement câble – tu dois choisir la meilleure en fonction des circonstances locales.