Pourquoi les mineurs de Bitcoin de Chine et des États-Unis se dirigent vers l’Éthiopie

D’ici fin avril 2024, le prochain « halving » est prévu, c’est-à-dire la réduction de « la récompense par bloc » et donc de la disponibilité de la crypto-monnaie. Cela pousse les géants américains et chinois du secteur à trouver des destinations plus avantageuses pour déplacer leurs activités. L’Afrique et l’Amérique du Sud sont parmi les destinations les plus prisées, principalement en raison des tarifs énergétiques avantageux et des politiques gouvernementales attractives qu’ils offrent.

Activez les notifications pour recevoir les mises à jour sur

Sur le calendrier des mineurs de Bitcoin du monde entier, il y a une croix rouge dans la seconde moitié du mois d’avril 2024 : c’est en effet la date à laquelle l’un des événements les plus importants pour le secteur de l’extraction de la crypto-monnaie (le « minage ») le plus connu au monde est attendu. Techniquement, cela s’appelle « l’halving » et cela se produit cycliquement tous les quatre ans : il s’agit de la réduction de « la récompense par bloc », c’est-à-dire la quantité de Bitcoins pouvant être extraite de chaque bloc. Ce mécanisme est crucial pour contrôler le marché des Bitcoins et garantir qu’ils continuent d’avoir une certaine valeur, évitant ainsi un phénomène similaire à l’inflation.

À l’occasion du prochain halving, qui devrait réduire la quantité de Bitcoins ajoutés au réseau toutes les dix minutes par le minage de 6,25 à environ 3,125, un autre phénomène se produit qui modifie profondément le secteur. Pour compenser la difficulté accrue de l’extraction de Bitcoins, les géants du minage chinois et américains se déplacent là où l’activité de minage est nettement plus avantageuse : en premier lieu l’Éthiopie, mais aussi la Tanzanie, le Paraguay et l’Uruguay. Le choix de ces pays comme nouvelles destinations pour l’extraction de crypto-monnaies n’est pas accidentel : cela concerne les coûts élevés de l’énergie liés à cette activité et les tarifs énergétiques avantageux que ces pays garantissent.

Des milliers d’ordinateurs prêts à quitter les États-Unis

Selon Bloomberg, dans les locaux des principales entreprises américaines du secteur, des milliers d’ordinateurs sont prêts à être expédiés en Afrique et en Amérique du Sud : rien que ces premiers mois, plus de 600 000 machines S19, le type d’ordinateur le plus utilisé pour extraire des crypto-monnaies à partir de blocs, seront déplacées.

Crypto-monnaies en échange de son iris : le Garant de la vie privée intervient sur Worldcoin

Cependant, ce ne sont pas seulement les mineurs américains qui sont attirés par ce qui semble actuellement être l’El Dorado des Bitcoins. Les Chinois – rapporte Africa24.it – ont eu la même idée. Pour eux, ces pays représentent également l’occasion, non seulement de réduire considérablement les coûts de l’énergie, mais aussi d’éviter les politiques locales restrictives. Parmi les pays les plus attractifs pour extraire des Bitcoins, l’Éthiopie est en première position.

Pourquoi les mineurs américains et chinois se déplacent-ils en Éthiopie

Ce n’est pas une coïncidence si l’exode des mineurs se produit en ce moment, juste avant le nouvel halving. Si d’un côté ce mécanisme fait augmenter la valeur du Bitcoin, en réduisant son offre, de l’autre il rend sa production plus difficile. Les halving précédents ont fait grimper le Bitcoin, ce qui se produit déjà à nouveau : en mars 2024, pour la première fois de l’histoire, la monnaie virtuelle a dépassé la barre des 70 000 dollars.

Cependant, l’un des plus grands défis de l’extraction de crypto-monnaies a toujours été la demande énergétique énorme requise par les ordinateurs utilisés dans cette activité : selon les dernières estimations de l’Université des Nations Unies, entre 2020 et 2021, la production mondiale de Bitcoin a consommé 173,42 térawattheures d’électricité, soit pratiquement la moitié de celle utilisée par toute l’Italie en une année.

C’est pourquoi tout le monde veut aller en Éthiopie : le pays africain investit en effet massivement dans les énergies renouvelables, comme en témoigne la réalisation du Grand Projet de Renaissance Éthiopienne (GERD), une puissante centrale hydroélectrique aux grandes ambitions. Plus d’énergie disponible indique donc également des coûts énergétiques plus avantageux : une opportunité que les mineurs de crypto-monnaies du monde entier ne veulent pas laisser passer.