Bagues intelligentes: La prochaine grande chose

Les bagues intelligentes sont considérées comme la prochaine grande tendance de l’année. Le précurseur dans ce domaine est le fabricant Oura, qui a déjà vendu plus d’un million de bagues intelligentes dans le monde. Un succès rentable dont Samsung, Xiaomi et de nombreuses autres entreprises veulent également profiter. La question qui se pose est simplement la suivante : que pouvons-nous attendre d’un tel accessoire ?

Une alternative à la montre intelligente

Celles et ceux qui veillent un tant soit peu sur leur santé et leur mode de vie utilisent déjà une montre intelligente ou un traqueur de fitness. Mais tout le monde n’aime pas porter une montre au poignet. C’est là que les bagues intelligentes interviennent, que vous pouvez porter discrètement au doigt. De préférence à l’index, pour être précis. Les capteurs intégrés dans la bague fournissent les résultats les plus précis à cet endroit.

Le Helio Ring devrait être lancé courant 2024. (Photo : Amazfit)

Voici ce que peut offrir une bague intelligente (selon le modèle ou le fabricant) :

Données de santé : Le capteur intégré dans la bague permet de mesurer la fréquence cardiaque, la température de la peau et la saturation en oxygène du sang. Il en résulte d’autres informations telles que le stress, l’état physique ou la condition physique.

Le capteur intégré dans la bague permet de mesurer la fréquence cardiaque, la température de la peau et la saturation en oxygène du sang. Il en résulte d’autres informations telles que le stress, l’état physique ou la condition physique. Suivi du sommeil : Portez une bague au lieu d’une montre pour un suivi approfondi du sommeil.

Portez une bague au lieu d’une montre pour un suivi approfondi du sommeil. Suivi : Mesurez votre fréquence cardiaque pendant les activités sportives ou laissez la bague reconnaître et enregistrer automatiquement votre entraînement. Vous obtiendrez ainsi des détails supplémentaires sur vos performances, votre cycle menstruel et une analyse précise de la journée (métabolisme de base, dépense calorique, etc.).

En général, on peut dire qu’une bague intelligente possède des fonctionnalités largement identiques à celles d’une montre intelligente – selon le fabricant, vous bénéficiez également d’éléments supplémentaires tels que la détection du sommeil en journée, le mode de repos pour se détendre ou des défis avec des amis qui portent également une bague. Les fonctionnalités de base telles que le podomètre, le déclencheur à distance pour appareil photo de smartphone ou même la possibilité de paiement via NFC sont également pratiques.

La plus grande différence par rapport à une montre intelligente est évidente : une bague intelligente ne dispose pas d’un écran et dépend d’un smartphone connecté. En revanche, les fabricants promettent une autonomie de batterie allant jusqu’à une semaine. Et nous parlons ici d’un accessoire discret qui ressemble à une élégante bague. Si une montre intelligente est trop encombrante pour vous, vous pourriez enfin avoir trouvé le tracker parfait pour vous.

Quelles sont les bagues intelligentes disponibles ?

Vous n’avez pas besoin d’une bague qui vous rend invisible, mais d’une bague qui analyse votre corps ? Alors l’offre de bagues intelligentes est encore limitée pour le moment. Le précurseur à succès est l’Oura Heritage, également disponible en Allemagne, et dont le prix commence à près de 330 euros. Y est ajouté un abonnement de 5,99 euros par mois pour utiliser toutes les fonctionnalités sans restriction.

Le RingConn Smart Ring offre des fonctionnalités similaires à celles de la bague intelligente Oura. (Photo : RingConn)

Les concurrents de l’Oura Smart Ring sont de plus petits fabricants avec leurs propres solutions – Oura est actuellement poursuivi en justice pour violation de brevet. Citons par exemple l’Ultrahuman Ring AIR, qui présente des caractéristiques similaires, ou le RingConn Smart Ring. Il existe également déjà un grand nombre de bagues de fabricants chinois, que nous déconseillons. Dans ces cas, il n’est même pas clair s’ils fournissent des résultats de mesure fiables ou si l’application pour smartphone continuera d’être prise en charge par le fabricant à long terme.

Le PagoPace est une bague de paiement. (Photo : Pagopace)

Pour 2024, vous pouvez vous attendre à une bague intelligente de Samsung qui devrait s’appeler Galaxy Ring et qui sera parfaitement adaptée à l’écosystème Samsung. Dans la même lignée, on trouve le Helio Ring d’Amazfit. Honor et Huawei ont également des bagues en préparation, dont nous aurons plus de détails au cours de l’année.

Une particularité est le Pagopace. La bague n’est pas si intelligente, mais vous permet de payer sans argent liquide en la couplant à votre carte de crédit.

Quelle est la bonne taille ?

Une autre question importante se pose : quelle taille de bague intelligente ai-je besoin ? La plupart des fabricants proposent des gabarits ou des instructions de mesure pour que vous puissiez déterminer le diamètre de bague qui vous convient.

Vous devez également prendre en compte la façon de la porter : par exemple, si vous portez l’Oura Smart Ring à votre index, une taille différente peut être nécessaire par rapport à si vous le portez à votre annulaire.

Ai-je besoin d’une bague intelligente ?

Savoir si une bague intelligente est le bon gadget pour vous est une décision que vous devez prendre vous-même. Le fait est que les produits de haute qualité devraient rester aussi chers que de bonnes montres intelligentes à l’avenir. Les 300 euros ne seront pas rares. Une bague intelligente est surtout attrayante pour ceux qui ne portent pas de montre mais qui veulent surveiller leur santé. Ils obtiennent une solution discrète qui peut être très élégante dans le meilleur des cas. Le Pagopace, par exemple, est disponible dans de nombreuses variantes et couleurs – il convient à toutes les tenues et tous les styles.

Les bagues intelligentes de haute qualité devraient rester chères. (Photo : Ultrahuman)

Les bagues intelligentes seront-elles la prochaine grande tendance ? Personnellement, je suis un peu incertain, mais ce n’est pas exclu. Les montres intelligentes ont également été déclarées mortes par le passé, mais ces dernières années, elles ont rencontré un grand succès et sont devenues une partie intégrante de la vie moderne. Il y a sûrement encore de la place pour des bagues élégantes. Ou qu’en pensez-vous ?