Ils inventent une nouvelle fenêtre capable de mettre fin à la climatisation

Elle pourrait faire baisser la température de notre maison jusqu’à sept degrés

Les fenêtres sont le principal point d’accumulation de chaleur dans la maison

L’été approche, et avec lui vient le besoin de trouver des moyens de fuir la chaleur insupportable qui s’installe pendant les mois estivaux. Cela nous pousse à rechercher des moyens technologiques, tels que des mini climatiseurs ou même des climatiseurs portables, mais il n’existe généralement pas de solution miracle qui nous permette de lutter contre cette situation. Étant donné que tout indique que les étés seront de plus en plus chauds, une équipe scientifique a conçu des fenêtres très intéressantes qui peuvent faire baisser la température de notre maison en utilisant des matériaux plus ou moins courants.

Des fenêtres futuristes

Une étude de l’Université Notre Dame a révélé une nouvelle avancée pour lutter contre les températures élevées à la maison. Il s’agit d’un revêtement pour les fenêtres qui bloque la lumière ultraviolette (UV) et infrarouge, les principales sources de production de chaleur. Cela signifie que seule la lumière visible peut passer, empêchant ainsi la température de la pièce d’augmenter pendant les périodes estivales. De plus, cette approche nous permet également d’économiser beaucoup d’énergie.

Son fonctionnement est très similaire à celui des lunettes de soleil polarisées, mais il est capable de maintenir la clarté de la couleur du verre, quel que soit l’angle sous lequel nous le regardons. Pour ce faire, ils ont utilisé des structures photoniques à plusieurs couches avec des indices de réfraction sur une base en verre et les ont recouvertes d’une couche de polymère de silicone pour réfléchir le rayonnement thermique. Ainsi, le revêtement reste efficace quel que soit l’angle d’incidence solaire, ce qui était jusqu’à présent un défi technique assez important.

Pour ce faire, ils ont utilisé un système d'<strong’apprentissage automatique associé à un ordinateur quantique pour résoudre les problèmes d’optimisation du service, ce qui a constitué un avantage considérable. En réalité, il est capable de réduire la température des foyers de 5,4 °C à 7,2 °C, une différence assez remarquable qui pourrait nous éviter d’utiliser la climatisation en été. De plus, ils ont effectué une série de simulations d’économie d’énergie avec différents logiciels et ont constaté que les économies seraient très substantielles.

Cette approche pourrait avoir de nombreuses utilisations. Non seulement pour nos foyers, mais aussi pour les entreprises et pour être appliquée aux véhicules, car les fenêtres des voitures en été sont le principal facteur qui nous fait avoir beaucoup de mal à les utiliser.

Pour l’instant, on ne sait pas si ce revêtement est rentable ou s’il serait très coûteux, mais les matériaux utilisés sont très courants, ce qui signifie que la fabrication industrielle pourrait être très facile à réaliser à l’avenir.