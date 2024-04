Vous pouvez actuellement obtenir The Outer Worlds avec tous ses DLC et Thief gratuitement sur Epic Games Store.

En bref: Cela fait un moment que l’Epic Games Store n’a pas distribué gratuitement de gros titres dans le cadre de sa promotion régulière d’une semaine, mais le dernier cadeau est assez impressionnant : The Outer Worlds : Spacer’s Choice Edition, qui comprend tous les DLC et le Version 2014 de sneak ’em up Thief.

Disponible jusqu’au 11 avril, The Outer Worlds d’Obsidian peut être récupéré gratuitement par toute personne possédant un compte Epic Games. Il s’agit de l’édition Spacer’s Choice du RPG 2019, ce qui signifie que vous obtenez les extensions d’histoire Meurtre sur Eridanos et Péril sur Gorgon en plus du jeu de base. Les DLC sont expédiés avec les extras habituels, notamment un niveau maximum augmenté, de nouvelles planètes à explorer et de toutes nouvelles quêtes à accomplir. Vous bénéficiez également de nombreuses mises à niveau graphiques, avec des améliorations des textures et des shaders et des personnages et environnements plus détaillés.

The Outer Worlds a établi des comparaisons avec un autre RPG Obsidian, Fallout : New Vegas, lors de sa sortie. Le RPG a été nominé pour vingt prix différents dans diverses émissions de jeux vidéo en 2019 et 2020, en remportant six, dont celui du jeu de rôle de l’année lors de la 23e édition des DICE Awards. Il affiche également un score Metacritic impressionnant de 85 et un score utilisateur de 7,9. Il y a aussi une suite en préparation.

Si vous n’avez jamais essayé The Outer Worlds, cela vaut vraiment le détour, surtout si vous êtes un fan de RPG à la première personne qui offrent différentes façons de résoudre les problèmes, des compagnons amusants et des choix moraux affectant le jeu. L’édition Spacer’s Choice coûte généralement 59,99 $ et les problèmes de performances présents au lancement semblent avoir été résolus, vous obtenez donc une bonne affaire ici.

L’autre cadeau gratuit est Thief d’Eidos-Montréal. Le redémarrage de la série en 2014 n’a certainement pas trouvé le même amour que l’original des années 1990 ou l’autre résurrection de la franchise de la société, Deus Ex : Human Revolution.

Thief a un score Metacritic de 67 et une note utilisateur de 6,4. Bien qu’il ait remporté le titre de « jeu de voleur le plus détesté de tous les temps », il obtient des scores plus élevés sur la plate-forme PC (70), et il coûte généralement 19,99 $, donc voilà.

L’Epic Games Store offre un autre grand titre une fois l’offre actuelle terminée le 11 avril : Ghostrunner.

Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez actuellement télécharger et conserver gratuitement le jeu d’action multijoueur Chivalry 2 et le MMORPG Black Desert.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :