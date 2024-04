5 applications fantastiques pour votre ordinateur Mac

macOS en soi est très complet, mais, avouons-le, Apple le simplifie parfois trop. Cependant, cela constitue également une porte permettant aux développeurs et aux créatifs de créer de nouveaux outils. Et aujourd’hui, nous vous proposons non pas une, ni deux, mais cinq applications super utiles.

Il existe de nombreux outils gratuits ou « pas cher » qui peuvent complètement changer notre façon de travailler. Faciliter les processus de routine, ou ceux moins habituels, dont nous avons besoin pour effectuer notre travail. Et c’est pour vous aider que nous proposons aujourd’hui 5 outils nécessaires sur n’importe quel macOS.

Connaissez-vous l’un de ces 5 outils ?

1 – Copier le clip

C’est l’une de mes applications les plus utilisées dans la barre de menus. CopyClip enregistre le texte et les URL récents que j’ai copiés et garantit qu’ils sont préservés même lorsque je copie autre chose et remplace le presse-papiers de mon Mac.

C’est un outil qui m’a sauvé plusieurs fois.

CopierClip

2 fois

Travaillez-vous à horaires fixes tous les jours, comme moi ? Dans ce cas, Horo pourrait être une aubaine pour vous aider à contrôler le temps.

Chaque matin, je lance un compte à rebours de 8 ou 8,5 heures. Cela me permet de connaître ma progression par rapport au temps restant tout au long de la journée. Si je dois faire une pause prolongée, je peux mettre le chronomètre en pause en quelques clics et le reprendre à mon retour au travail. C’est un accessoire indispensable pour mon Mac.

Temps

3 – Barre de menuX

Il s’agit d’un navigateur Web pratique que vous pouvez trouver dans la barre de menu de votre Mac et qui peut être très utile lorsque vous recherchez quelque chose sur le Web. Il est très rapide et facile d’entrer et de sortir de cette deuxième fenêtre du navigateur Web.

Par défaut, la taille de la fenêtre du navigateur est petite, comme celle d’un téléphone portable, mais vous pouvez cliquer (en bas de cette fenêtre) sur le bouton icône de téléphone portable > La taille de la fenêtre et l’augmenter.

Barre de menuX

4 – AppCleaner

Sous Mac OS, l’installation de la plupart des applications implique simplement de déplacer l’application vers le dossier correspondant. La désinstallation n’est pas très différente. Il vous suffit de déplacer l’application vers la corbeille et c’est tout. Mais il reste toujours quelques petits fichiers, comme les caches, qui restent toujours, et si vous souhaitez que tout disparaisse, AppCleaner est fait pour vous !

AppCleaner a une interface très simple avec un menu en haut et une zone en bas où vous pouvez faire glisser l’application que vous souhaitez supprimer complètement. Lorsque nous faisons glisser une application vers AppCleaner, une liste de tous les fichiers sur l’ordinateur relatifs à cette application s’affiche. Vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyer simplement sur « Supprimer ».

AppCleaner

5 – Transnomin

Transnomino propose un ensemble d’actions de renommage, depuis de simples remplacements de texte jusqu’à des remplacements plus complexes utilisant des expressions régulières et des insertions de texte basées sur les attributs de fichier.

N’importe quel nombre de ces actions de changement de nom peut être séquencé et vous pouvez directement prévisualiser les résultats au fur et à mesure que vous les créez.

Transnomino

Maintenant c’est ton tour. Quelles applications ne peuvent pas manquer sur votre macOS ?