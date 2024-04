iOS 17.5 introduira un nouveau système pour désactiver les accessoires de localisation indésirables

Les AirTags ont ouvert un nouveau front dans la bataille contre le droit à la vie privée. Bien que l’appareil soit utile pour localiser légalement les objets des utilisateurs, une mauvaise utilisation de ce type d’appareil peut être très préjudiciable. A ce titre, Apple apporte des changements pour améliorer son système. iOS 17.5 apporte de nouvelles fonctionnalités à cet égard.

L’année dernière, Apple a annoncé un partenariat avec Google pour travailler sur une nouvelle « caractéristique industrielle visant à lutter contre le suivi indésirable » après de nombreuses inquiétudes concernant les harceleurs utilisant des accessoires comme les AirTags pour surveiller silencieusement les personnes.

Il semble désormais qu’Apple envisage de lancer ces nouvelles fonctionnalités anti-harcèlement avec iOS 17.5.

iOS 17.5 : Détecter et désactiver les accessoires de localisation indésirables

Après que la société de Cupertino ait rendu disponible hier la première version bêta d’iOS 17.5, ils ont été preuves de ces nouvelles fonctionnalités anti-harcèlement trouvées dans le code interne d’iOS 17.5 bêta.

Des lignes de code ajoutées à Find My révèlent qu’iOS identifiera les accessoires de localisation, même s’ils ne sont pas certifiés par Apple ou Find My, et aidera les utilisateurs à les désactiver.

Cet article n’est pas certifié sur le réseau Apple Find My. Vous pouvez désactiver cet élément et l’empêcher de partager votre position avec le propriétaire. Pour ce faire, suivez les instructions fournies sur le site Internet du constructeur de cet article.

Lisez l’une des nouvelles chaînes de caractères.

La fonctionnalité ne semble pas être activée pour les utilisateurs bêta pour le moment, mais cela constitue une preuve solide qu’elle pourrait devenir disponible avec la sortie officielle d’iOS 17.5.

Des entreprises telles que Samsung, Tile, Chipolo, Eufy et Pebblebee ont exprimé leur intérêt pour cette technologie.

À l’époque, Apple et Google avaient annoncé qu’ils créeraient un système universel pour iOS et Android pour détecter et alerter les utilisateurs des accessoires de localisation indésirables. iOS est actuellement capable de détecter les appareils de suivi Bluetooth indésirables, mais uniquement lorsqu’ils sont certifiés Find My.

La société propose également une application Android pour détecter les AirTags.