Un séisme massif de magnitude 7,4 frappe Taiwan et menace la chaîne d’approvisionnement technologique

En bref: Un tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a frappé Taïwan mercredi matin (20 heures mardi, heure de l’Est) a fait neuf morts au moment de la rédaction, blessé des centaines d’autres et menace de perturber la chaîne d’approvisionnement technologique.

Selon NBC News, le séisme a frappé à environ 18 kilomètres au sud-sud-ouest de Hualien, à une profondeur d’environ 21 kilomètres, et a déclenché des alertes au tsunami pour Taiwan, le Japon et les Philippines, qui ont finalement été levées.

Bloomberg a déclaré que certains fabricants de puces locaux, dont le leader du marché Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., avaient interrompu leurs activités. L’entreprise a déclaré à la publication qu’elle avait déplacé son personnel de zones spécifiques et qu’elle évaluait la situation.

United Microelectronics Corporation, un autre fabricant de puces de la région, a déclaré que le séisme a déclenché des mesures de sécurité automatiques dans les usines de Hsinchu et de Tainan, affectant certaines tranches de la chaîne de production. Cependant, tout le personnel est en sécurité et il n’y a eu aucun impact hardware sur les opérations de l’entreprise. En tant que tel, les activités et les expéditions reprennent normalement, a déclaré l’UMC.

TSMC est le principal fabricant sous contrat de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, notamment Apple et NVIDIA. La perturbation d’un rouage clé de la chaîne d’approvisionnement pourrait avoir une sorte d’effet de retombée.

Bum Ki Son et Brian Tan, analystes chez Barclays, ont déclaré que certaines puces haut de gamme nécessitent des opérations transparentes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un état de vide pendant des semaines. L’arrêt des opérations pourrait potentiellement ruiner les puces qui se trouvent à mi-chemin du processus de production.

Il est trop tôt pour en être sûr, mais la plupart ne croient pas que le séisme fera dérailler totalement la chaîne d’approvisionnement technologique comme nous l’avons vu avec d’autres événements majeurs.

Contrairement à Covid, où tout s’est soudainement arrêté dans le monde, Taiwan n’est qu’une partie de la chaîne d’approvisionnement technologique, et il ne semble pas que les infrastructures aient été totalement anéanties comme nous l’avons vu avec les inondations dévastatrices en Thaïlande en 2011 qui ont fait grimper les prix des disques durs. monter.

Dans le cas de TSMC, les analystes de Bloomberg Intelligence soupçonnent que la demande pour ses nœuds de processus avancés devrait amortir tout impact financier à court terme.



