Ils testent une batterie potentiellement éternelle : le problème est qu’elle utilise quelque chose de très précieux de ton corps

Imaginez un instant une batterie éternelle qui utilise votre sang pour fonctionner : c’est vraiment surprenant mais aussi complexe

Le sang peut avoir une propriété inattendue

Jusqu’à présent, tous les moyens ont été utilisés pour rendre les batteries plus puissantes, même si cela réduit leur durabilité à quelques années seulement. Cependant, l’approche change lentement et il y a de plus en plus d’études qui recherchent des batteries capables de durer des décennies. Comme le cas des batteries nucléaires. Cependant, il y a un endroit où il est important que les batteries soient éternelles et c’est précisément à l’intérieur du corps humain. Les personnes qui ont besoin d’un pacemaker, aujourd’hui, celles qui ont ce type d’implant doivent subir des traitements chirurgicaux simplement pour retirer les batteries. Cela pourrait être résolu avec cette batterie qui nous utilise nous-mêmes comme partie intégrante de celle-ci.

Une option très intéressante : devenir des batteries

Dans un article pour la revue Chem, une équipe de scientifiques chinois a réussi à nous révéler quelque chose qui était jusqu’à présent passé inaperçu : nous pouvons être l’énergie d’une batterie. Ainsi, l’équipe chinoise a découvert un moyen de créer une batterie qui peut être éternelle afin qu’il ne soit pas nécessaire de subir un traitement ultérieur ou même une intervention chirurgicale pour simplement remplacer une pile de batterie. Cela pourrait sauver de nombreuses vies, surtout celles des personnes qui ont actuellement une santé assez fragile et une intervention pourrait les mettre dans une situation difficile.

La batterie serait composée d’électrodes en or et en sodium, ce qui n’est pas nouveau car nous avions déjà vu des batteries au sodium par le passé, mais son approche est différente, car elle est recouverte de peau synthétique et insérée directement dans le corps de souris qui ont été capables de produire entre 1,3 et 1,4 volts en utilisant cette technologie. Ainsi, la batterie utiliserait l’oxygène des humains comme cathodes et pourrait se recharger de manière pratiquement éternelle grâce aux processus métaboliques.

En réalité, selon l’un des auteurs de l’article, ce qui a été réalisé est plutôt intéressant :

Si nous pouvons exploiter l’approvisionnement continu en oxygène dans le corps, la durée de vie de la batterie ne sera pas limitée par les matériaux finis à l’intérieur des batteries conventionnelles – Xizheng Liu

Les souris se sont parfaitement adaptées à ces traitements et des études ultérieures sur leur santé ont montré que tout fonctionnait correctement. Cela ouvre donc la voie à un possible traitement chez les humains et il est vrai que cette possibilité est saisissante, car bien que l’approche soit vraiment positive car elle sauvera des vies, il est vrai que, s’il est perverti, cela pourrait être considéré comme une façon de nous transformer en piles humaines. Heureusement, les batteries ne fournissent pas suffisamment de puissance pour cela, mais cela soulève tout de même la question d’une approche de science-fiction digne de Matrix.

Pour résumer ce sujet, on trouve ce qui suit :