Comment fonctionne le premier App Store alternatif pour iPhone

iOS 17.4, la nouvelle version du système d’exploitation pour iPhone, inclut un changement très important pour se conformer à la loi sur les marchés numériques : la possibilité pour les utilisateurs d’utiliser d’autres sites marchands d’applications en plus de l’App Store lui-même. Aujourd’hui, près d’un mois après l’entrée en vigueur de cette mesure, la première alternative est apparue.

Il s’appelle AltStore et, bien qu’il ne soit pas encore disponible en téléchargement sur iPhone, a été le premier à montrer comment ça marche. L’un des créateurs, Riley Testut, a partagé son interface dans un article sur Threads.

AltStore a un design très similaire à celui de l’App Store, avec un menu de navigation inférieur et la possibilité de parcourir les applications par catégorie. Les pages de candidature sont visuellement simples, avec des images et des informations et un bouton qui permet une installation directe.

Steve Troughton-Smith, un autre développeur chez AltStore, affirme que la première alternative à l’App Store offre également « une vue granulaire » des autorisations demandées par cette application.avec une description de ce que chacun indique.

Patreon comme moyen de paiement ?

À l’heure actuelle, AltStore propose au total deux applications. L’un d’entre eux est Delta, un émulateur de jeu qui sera disponible en téléchargement gratuit. L’autre est un gestionnaire de téléchargement pour iOS appelé Clip, qui a été créé par le propriétaire d’AltSore lui-même.

Le clip sera cependant payant. Une contribution de 1 $ ou plus sera requise sur Patreon, la plateforme de financement populaire pour les créateurs de contenu, comme l’a révélé TechCrunch. L’alternative à l’App Store pour iPhone proposera également des versions bêta de ses deux applications pour un abonnement mensuel de 3 dollars par mois.

AltStore est intégré à Patreon et peut lier l’accès aux applications à votre compte Patreon, vous offrant ainsi une relation personnelle complètement différente avec vos utilisateurs et vous permettant d’utiliser le même système de récompenses que vous utilisez pour les vidéos, les articles de blog, les produits, etc.

Déclare Steve Troughton-Smithm, créateur d’AltStore.

L’objectif est simplement d’offrir un moyen de revenus au développeur et de pouvoir éviter la commission de 15 à 30 % qu’Apple met en place dans son App Store. La société de Cupertino oblige cependant les sites marchands d’applications alternatifs à payer 50 centimes pour chaque première installation annuelle supérieure à un million.