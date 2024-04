Intel affirme que les erreurs passées ont contribué à la perte de 7 milliards de dollars de son activité de fonderie l’année dernière

En bref: Le cours de l’action d’Intel a chuté de plus de 4 % au cours des dernières heures suite à l’annonce selon laquelle son activité de fonderie a enregistré une perte d’exploitation de 7 milliards de dollars en 2023, soit près de 2 milliards de dollars de plus que la perte de 5,2 milliards de dollars enregistrée un an plus tôt. Les revenus ont également diminué d’une année sur l’autre en 2023, chutant de 31 %, passant de 27,49 milliards de dollars à 18,9 milliards de dollars.

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a averti les investisseurs que le pire était encore à venir. Il s’attend à ce que l’activité de fabrication de puces d’Intel connaisse sa pire année de pertes en 2024, ajoutant qu’elle n’atteindra pas son seuil de rentabilité sur une base opérationnelle avant 2027 environ.

Gelsinger a en partie imputé les pertes aux erreurs passées d’Intel dans ce domaine. L’une d’elles est la décision prise il y a un an de ne pas utiliser les machines à ultraviolets extrêmes (EUV) d’ASML. Bien qu’ils puissent coûter plus de 150 millions de dollars, ils sont plus rentables que les équipements de fabrication de puces précédents. Intel est ensuite revenu sur sa décision et a investi dans les machines EUV, ce qui devrait aider l’entreprise de fonderie à atteindre son objectif d’équilibre dans environ trois ans.

« Dans l’ère post-EUV, nous constatons que nous sommes désormais très compétitifs en termes de prix, de performances (et) de retour au leadership », a déclaré Gelsinger. « Et avant l’EUV, nous supportions beaucoup de coûts et (n’étions) pas compétitifs. »

Gelsinger a ajouté que ces erreurs ont forcé Intel à sous-traiter 30 % de toute sa production de plaquettes à d’autres fonderies, y compris son rival actuel, TSMC. Le patron de Team Blue a déclaré qu’Intel avait pour objectif de ramener cette part à 20 %.

La clé pour gagner de l’argent est pour Intel d’attirer davantage de clients vers son activité de fonderie. Microsoft a récemment conclu un accord de 15 milliards de dollars avec Intel pour qu’IFS produise des puces personnalisées, c’est donc sur la bonne voie.

Il a été annoncé le mois dernier qu’Intel deviendrait à ce jour le plus grand bénéficiaire de la loi CHIPS. La Maison Blanche a déclaré que Team Blue bénéficierait d’un financement direct de 8,5 milliards de dollars, ainsi que de 11 milliards de dollars de prêts à faible taux d’intérêt et d’un crédit d’impôt à l’investissement de 25 % sur un maximum de 100 milliards de dollars d’investissements en capital, soit le montant qu’IFS prévoit de consacrer à la construction de nouveaux projets. usines de fabrication de puces aux États-Unis et améliorera ses installations actuelles au cours des prochaines années.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :