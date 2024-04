Microsoft a révélé combien il en coûterait pour assurer la sécurité de Windows 10 après la fin du support

Windows 10 a sa date de fin de support bien définie. Ce sera en octobre 2025 que ce système sera arrêté et ne recevra plus de mises à jour. Néanmoins, et comme mentionné précédemment, ce n’est peut-être pas la fin de Windows 10. Microsoft a un plan de support pour encore 3 ans et maintenant le géant du logiciel a révélé le prix qu’il en coûtera pour assurer la sécurité de Windows 10.

Windows 10 peut rester sécurisé pendant 3 ans

Comme pour Windows 7 et les autres versions précédentes, Windows 10 a également sa fin marquée. Microsoft mettra fin à son support et laissera ainsi ce système sans aucune mise à jour de sécurité ni correctifs essentiels pour maintenir ce système protégé.

La recommandation de Microsoft est de mettre à jour Windows 11 d’ici octobre de l’année prochaine, ce que tout le monde ne pourra malheureusement pas faire. Pour ces situations, le géant du logiciel a un plan qu’il a déjà mis en œuvre dans Windows 7. Il prolongera le support de 3 ans, cette fois pour les entreprises et les particuliers.

Bien entendu, cette situation ne sera pas gratuite et c’est un point important. Pour préparer les utilisateurs, Microsoft a dévoilé le prix auquel il vendra un support supplémentaire. Dans la publication qu’il a réalisée, il a révélé que chaque PC couvert par ce programme coûtera 61 dollars par an.

Microsoft a révélé des plans pour un support supplémentaire

Le programme durera trois ans et ceux qui envisagent d’y adhérer plus tard ne recevront aucun avantage. Vous devrez payer pour la période précédente, car chaque mise à jour est cumulative et inclut tous les correctifs de sécurité précédemment publiés.

Microsoft a clairement révélé que les entreprises ne devraient pas considérer le programme de sécurité étendu comme une solution à long terme. Au lieu de cela, il recommande de l’utiliser comme « pont temporaire » lors de la transition vers une version plus récente et plus compatible de votre système d’exploitation.

Il est intéressant de noter que la publication de Microsoft ne mentionne pas les clients privés qui pourront également s’inscrire au programme de sécurité étendu. Microsoft annoncera probablement bientôt tous les détails, prix et règles dans une publication dédiée. D’ici là, il est temps d’envisager le (possible) changement et abandon de Windows 10.