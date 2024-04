WhatsApp va changer, désormais des messages arriveront également depuis d’autres applications : que se passe-t-il à partir du 11 avril

La plateforme de Meta doit se conformer à la réglementation européenne, parmi les principales nouveautés figurent l’interopérabilité, les nouveaux mécanismes de transfert de données internationales et l’âge minimum d’inscription.

WhatsApp n’a pas le choix, il doit se conformer aux deux nouveaux règlements de l’UE, le Digital Services Act et le Digital Markets Act. L’objectif est de promouvoir la concurrence et la transparence, pour cela, la plateforme a mis à jour ses Conditions de service et sa Politique de confidentialité pour les utilisateurs de l’Union européenne : « Nous ajouterons des informations supplémentaires à nos Conditions sur les directives et réglementations, qui expliquent ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas sur WhatsApp », a expliqué la plateforme.

Sur la base des nouvelles exigences de l’UE, les utilisateurs pourront envoyer des messages depuis WhatsApp vers des applications tierces prises en charge. Les mécanismes de transfert de données internationales seront également modifiés, basés sur le nouveau cadre de confidentialité des données UE-États-Unis, et l’âge minimum d’inscription à WhatsApp passera de 16 à 13 ans.

La mise à jour sera active à partir du jeudi 11 avril, ceux qui se sont inscrits sur WhatsApp après le 15 février les ont déjà acceptées, ceux qui étaient déjà inscrits recevront une notification d’information dans les prochains jours. « Vous pouvez également supprimer facilement votre compte si vous préférez ne pas accepter nos Conditions, même si nous regretterons de vous voir quitter WhatsApp », a ajouté l’entreprise dans la note.

Ce qui change à partir du 11 avril

La principale nouveauté est l’interopérabilité demandée par le DMA. Les utilisateurs pourront envoyer et recevoir des messages et des fichiers depuis et vers des applications de messagerie tierces, telles que Signal ou Telegram. Une section dédiée aux Chats de Tiers devrait apparaître dans le menu des Paramètres, qui pourront être désactivés si l’utilisateur préfère ne pas les utiliser. Cependant, il pourrait être nécessaire d’attendre un certain temps pour mettre en œuvre cette nouvelle fonctionnalité, car la demande d’ouverture doit être faite par les applications plus petites, et entre la demande et l’acceptation, il peut s’écouler jusqu’à 3 mois.

Les règles concernant l’âge minimum changent également. Dans le monde entier, pour utiliser WhatsApp, il faut avoir 13 ans, 16 ans dans l’Union européenne. Avec la dernière mise à jour, Meta a voulu harmoniser et donc abaisser l’âge pour pouvoir communiquer sur la plateforme. En ce qui concerne les Chaînes, des lignes directrices spécifiques seront introduites, avec des limites d’inscription et une modération des contenus pour lutter contre la désinformation et garantir un environnement sûr et inclusif.

Aucun problème pour le partage de données

La mise à jour n’implique pas le partage supplémentaire de données personnelles, et WhatsApp a souligné dans la note d’information que les conversations dans l’application resteront protégées : « Comme toujours, les messages et les appels personnels sont couverts par le chiffrement de bout en bout. Personne, pas même WhatsApp, ne peut en lire ou en écouter le contenu ». La mise à jour était inévitable et reflète le paysage réglementaire en constante évolution pour les entreprises technologiques opérant en Europe. Le règlement de l’UE concerne également d’autres géants de la technologie, tels que Apple, Amazon et ByteDance.