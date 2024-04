La communication par satellite dans Android 15 ne sera pas réservée aux messages d’urgence

La communication par satellite est de plus en plus courante et c’est pourquoi Google souhaite lui donner cette capacité, ce qu’il fera dans Android 15. Cette capacité est normalement utilisée pour les messages d’urgence, mais Google semble vouloir aller beaucoup plus loin lorsqu’il lance sa proposition cette année. . champ.

Communication par satellite sur Android 15

Tout comme Apple et certains constructeurs d’Android l’ont déjà fait, Google souhaite également explorer la communication par satellite pour son système d’exploitation. Les premières parties de cette nouvelle fonctionnalité ont déjà été vues dans la dernière version de test d’Android 15, ouvrant la voie à son arrivée lorsque ce système sera rendu accessible à tous.

Même si ces travaux sont en cours, Google prépare également les éléments nécessaires restants. Cela se fera dans l’application Messages, qui, dans sa dernière version de test, contient des chaînes de texte montrant comment fonctionnera cette communication par satellite.

Plus que des messages d’urgence

L’une des plus intéressantes montre que contrairement à d’autres propositions, dans le cas de Google et d’Android 15, ce service sera utilisé pour bien plus que des messages d’urgence. C’est la base de la plupart des propositions actuelles, mais il reste encore beaucoup de marge d’évolution et d’amélioration.

D’après ce qui a été révélé, les utilisateurs d’Android 15 et des versions ultérieures pourront utiliser la communication par satellite à d’autres fins. Il est clair que les utilisateurs pourront envoyer des messages à n’importe qui, y compris aux services d’urgence.

Google veut changer le marché avec cette nouvelle fonctionnalité

Les deux points restants sont assez explicites et montrent quelque chose que les utilisateurs devront respecter pour accéder à la communication par satellite sur Android 15 ou un autre système d’exploitation. Cela est logique car les utilisateurs doivent se trouver dans un espace ouvert et ces messages mettront plus de temps à être transmis lors de l’utilisation de la communication par satellite.

Avec cette modification et cette nouvelle capacité de communication par satellite, Google semble vouloir surpasser toute concurrence et offrir encore plus. On est encore loin de voir cette nouveauté sur le marché de masse, mais très prochainement Android 15 devrait commencer à proposer cette nouveauté à ceux qui participent aux tests de cette version de Google.