Une maison de Floride touchée par d’éventuels débris de la Station spatiale internationale

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les agences spatiales surveillent en permanence et dirigent souvent les débris entrant dans l’atmosphère terrestre, déterminant généralement que le risque de dommages est minime. La plupart des matériaux brûlent dans l’atmosphère et ce qui atteint la surface atterrit généralement dans l’océan. Cependant, ce n’était pas le cas d’un résident de Floride.

Un objet étrange et cylindrique a percuté le toit d’une maison à Naples, en Floride, le mois dernier, déchirant deux étages et presque heurtant une personne à l’intérieur. Le propriétaire de la maison recherche le responsable et soupçonne que les débris proviennent de la station spatiale internationale.

Un bulletin de sécurité du 7 mars de l’Agence spatiale européenne (ESA) prévenait que neuf batteries usagées de l’ISS totalisant 2,6 tonnes – plus de 5 700 livres – entreraient dans l’atmosphère le lendemain. Les débris tournaient autour de la Terre depuis janvier 2021 sur une orbite en décomposition.

Zone d’impact estimée (Agence spatiale européenne)

Sans surprise, la majeure partie du trajet estimé s’est déroulée au-dessus de l’océan. Cependant, il couvrait également certaines parties du Mexique, de la Floride, de l’Europe centrale et du Moyen-Orient. Bien que l’agence ait prédit que certains fragments survivraient à la rentrée, elle a tout de même testé la probabilité de blessures comme étant « très faible ».

Après plusieurs révisions, la fenêtre d’impact finale estimée se situait entre 18h30 et 20h08 UTC. L’astronome Jonathan McDowell a signalé un impact à 19 h 29 UTC entre le golfe du Mexique et Cuba. Cependant, Alejandro Otero, un résident de Naples, a répondu à McDowell avec des photos d’un cylindre métallique qui s’est écrasé sur son toit et sur deux étages ce jour-là. Otero n’était pas à la maison à ce moment-là, mais son threads l’était.

Bonjour. On dirait qu’une de ces versions a raté Fort Myers et a atterri chez moi à Naples.

J’ai déchiré le toit et traversé 2 étages. C’est presque mon threads.

Pouvez-vous s’il vous plaît aider à mettre la NASA en contact avec moi ? J’ai laissé des messages et des emails sans réponse. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV – Alejandro Otero (@Alejandro0tero) 15 mars 2024

Heureusement, personne n’a été blessé, mais l’incident était trop proche pour être réconfortant. La caméra Nest d’Otero a enregistré le son de l’impact à 19h34 UTC – dans la fenêtre de l’ESA et seulement cinq minutes après l’heure de McDowell. Les autorités n’ont pas confirmé que l’objet provenait de l’ISS. Cet incident marque la deuxième fois en quelques semaines que l’ESA signale une rentrée incontrôlée.

En février, des responsables ont confirmé la chute d’un satellite qui se trouvait sur une orbite en lente décomposition depuis 2011. Bien que le risque de dommages ou de blessures causés par des débris spatiaux ne soit pas nul, le renvoyer sur Terre est plus sûr que de le laisser dans l’espace, où il pourrait créer davantage de déchets spatiaux et potentiellement mettre en danger les futurs voyages spatiaux. Otero pense que les agences spatiales devraient faire davantage pour garantir que les débris se désintègrent complètement dans l’atmosphère.



