La rumeur prétend que l’iPhone 16 Pro sera disponible en deux nouvelles couleurs

L’iPhone 16 Pro arrivera dans deux nouvelles couleurs, a révélé un message du compte CrevettesApplePro sur le X. Apple abandonnera cependant l’une des couleurs fournies avec l’iPhone 15 Pro : le bleu titane.

Une couleur sort, deux entrent

Pour remplacer le bleu de titane, la société de Cupertino optera pour un titane « space black », qui serait quelque chose comme un gris plus clair que le noir de titane actuel et plus foncé que la couleur naturelle du titane, qui, selon la forme, au fur et à mesure que la lumière tombe. dessus, peut paraître gris.

En réalité, la couleur pourrait être très similaire à la finition qu’Apple a lancée sur le MacBook Pro avec le M3 Pro, qui est aussi appelé « espace noir ».

La deuxième nouvelle couleur qu’Apple pourrait implémenter sur l’iPhone 16 Pro est « Rose », ce qui donnerait à ce modèle une finition plus similaire à l’or de l’iPhone 14 Pro. Rappelons que les modèles actuels, qui comprennent un cadre en titane, ne sont disponibles qu’en blanc, noir et bleu, en plus du titane naturel.

L’iPhone 16 Pro aura le même design que les modèles actuels

Malgré les nouveaux coloris, il semble que l’iPhone 16 Pro aura la même apparence que l’iPhone 15 Pro. Apple pourrait cependant ajouter de nouveaux éléments qui modifieraient légèrement le design de l’appareil. Les nouveaux modèles devraient notamment comporter un bouton de capture photo, qui permettra de contrôler le zoom, la mise au point ou de l’utiliser comme obturateur.

De plus, l’écran de l’iPhone 16 Pro peut avoir des bords légèrement plus fins que ceux de l’iPhone 15 Pro, ce qui pourrait rendre les modèles légèrement plus petits. Ou au contraire, les écrans peuvent être un peu plus grands.

Ceux-ci pourraient être dotés d’une nouvelle disposition de caméra qui serait positionnée verticalement, plutôt qu’en diagonale, comme nous le voyons sur les iPhone 13, 14 et iPhone 15. Il semble qu’avec ce changement, Apple pourrait rendre les modèles d’iPhone de base compatibles avec la vidéo spatiale, un fonctionnalité qui utilise les deux caméras simultanément pour capturer du contenu beaucoup plus panoramique.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro devraient être annoncés courant septembre.