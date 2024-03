Le principal fabricant russe de puces électroniques est aux prises avec un taux de défauts d’environ 50 %

Pourquoi est-ce important: Les sanctions mondiales contre les entreprises russes ont fonctionné sur au moins un point : Baikal Electronics ne peut plus fournir suffisamment de puces pour répondre aux besoins du pays, et la moitié des puces qu’elle produit sont défectueuses. La Russie s’efforce de renforcer ses capacités nationales, mais il n’est pas certain qu’elle puisse rattraper son retard.

Baikal Electronics, l’un des principaux développeurs de processeurs russes, est en difficulté à la suite des sanctions imposées par les gouvernements américain et britannique à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Jusque-là, l’entreprise commandait la production de puces, y compris leur emballage, à partir de TSMC.

Le fabricant de puces basé à Taiwan a rapidement arrêté d’expédier des processeurs cette année-là en raison des sanctions. Les sanctions ont également empêché l’entreprise russe d’accorder une licence à la technologie Arm. Baikal, qui est passé de l’architecture de jeu d’instructions MIPS de la série Baikal-T à Arm il y a des années, a utilisé cette technologie dans ses puces des séries Baikal-M, -S et -L.

Les restrictions d’approvisionnement ont contraint l’entreprise à se tourner vers l’intérieur pour produire du silicium conditionné et testé. Le journal économique russe Vedomosti a récemment révélé qu’environ la moitié des processeurs emballés en Russie sont défectueux. Une source a déclaré au journal que les pannes sont dues à un équipement mal configuré et au manque de techniciens correctement formés pour le conditionnement des puces.

L’entreprise envisage d’élargir ses partenaires constructeurs de packaging dans le pays, en unissant ses forces avec Milandra et Mikron à Zelenograd. Cependant, aucun fabricant de puces sous contrat dans le pays ne peut traiter des tranches avec des technologies de fabrication de classe 28 nm. Tom’s Hardware suppose que Baïkal utilise probablement une fonderie chinoise pour fabriquer ses processeurs.

D’une manière générale, les problèmes du Baïkal résultent de l’incapacité de la Russie à développer un secteur commercial de haute technologie au lieu de se concentrer sur les applications militaires. Cet état d’esprit remonte aux années 1980, lorsque les États-Unis ont lancé des contrôles à l’exportation contre les « techno-bandits » soutenus par la Russie qui fournissaient à la Russie des équipements sophistiqués pour sa jeune industrie électronique. Les contrôles stricts ont essentiellement paralysé les capacités de développement de la Russie dans la conception et la fabrication de puces, même si le pays a enregistré un certain succès dans les logiciels et les services de haute technologie.

En 2022, le gouvernement russe a annoncé un plan visant à devenir plus indépendant de la technologie occidentale grâce à des investissements massifs dans le développement, la fabrication et la formation du personnel de puces nationales. Il a déclaré qu’il investirait 38,3 milliards de dollars pour développer l’industrie microélectronique locale et 5 milliards de dollars pour développer de nouveaux nœuds de fabrication et accélérer la production. D’ici 2030, l’objectif du pays est de fabriquer des puces en utilisant une technologie de traitement de 28 nm – ce que TSMC a fait en 2011.

