Utilisation de l’intelligence artificielle pendant les tests : 82 étudiants suspendus de l’université

Intelligence artificielle (IA)

30 mars 2024



12:17



La liste des étudiants pris en train de copier avec ChatGPT ne cesse de s’allonger. Il suffit de taper la demande dans l’invite et voilà que l’intelligence artificielle (IA) sort des essais, des sujets, des mémoires, des résumés ou des articles scientifiques. Le dernier cas a été signalé par l’autorité nationale suédoise de l’enseignement supérieur. En effet, il y a eu 221 cas possibles de plagiat et 82 étudiants ont été suspendus en 2023 pour utilisation illégale de logiciels d’intelligence artificielle pendant les tests universitaires.

Ce n’est pas le premier cas et ce ne sera pas le dernier. En Australie, les universités sont revenues à l’utilisation du papier et du stylo pour empêcher les étudiants de copier avec l’intelligence artificielle, le ministère de l’éducation de New York, en janvier 2023, a interdit ChatGPT sur tous les appareils et réseaux des écoles publiques de la ville, et les enseignants ont dénoncé sur les réseaux sociaux des étudiants utilisant des chatbots pour copier. Cependant, le paysage s’est divisé, certains pointent du doigt l’IA, qui risque de mettre en péril le système éducatif, et d’autres demandent d’intégrer les chatbots, en les transformant en une ressource pour l’apprentissage.

Les protestations des étudiants suédois

Les suspensions en Suède ont suscité des critiques. Jacob Farnert, président de l’Union nationale suédoise des étudiants a déclaré : « Il serait absurde d’interdire l’intelligence artificielle », elle doit être transformée en un outil au service de l’enseignement. « Il est très important pour nous, étudiants, que les universités nous donnent des directives claires sur ce qui est demandé pendant un test. Si on peut utiliser ChatGPT et comment l’utiliser légalement », a-t-il expliqué lors d’une interview avec Sveriges Radio.

Suspendre pour Farnert, n’est pas la solution. « Nous ne voulons pas que ces décisions soient prises à la légère, d’autant plus que les règles pour les tests sont peu claires ». L’intelligence artificielle, conclut-il, sera fondamentale et sera appliquée dans le monde du travail, « il vaut donc mieux pour nous, étudiants, apprendre à l’utiliser ».

L’avenir de l’intelligence artificielle dans les écoles

Plusieurs universités cherchent à modifier les tests et les tests pour éviter le danger de l’intelligence artificielle. Certains ont augmenté le nombre d’examens oraux, d’autres sont revenus au papier et au stylo. Comme toujours, il y a des avantages et des inconvénients.

Pour Sarah Guo, fondatrice de la société de capital-risque Conviction, « l’intelligence artificielle pourrait améliorer l’éducation, réduire considérablement les coûts, rendre l’école plus équitable et augmenter la productivité et les connaissances des étudiants », a-t-elle déclaré à CNBC news. L’intelligence artificielle pourrait également être une ressource pour les enseignants, pour réduire la charge de travail et développer de nouveaux programmes

Mais d’un côté, l’intelligence artificielle pourrait créer des programmes personnalisés pour aider de manière ciblée (les chatbots deviendraient donc des tuteurs artificiels sur mesure pour chaque élève), tandis que de l’autre, si elle est utilisée de manière inappropriée, l’IA pourrait transformer les salles de classe en environnements dystopiques et désincarnés, pliant même l’enseignement à ses automatismes. De plus, elle pourrait miner l’esprit critique des étudiants, surtout les adolescents.