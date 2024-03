Problèmes pour les clients de la BNL aujourd’hui, plusieurs comptes vidés : « La banque facture des paiements jamais effectués »

Les utilisateurs ont essayé de contacter immédiatement le service client pour comprendre ce qui se passait. Cependant, les appels n’ont pas abouti, il s’agit très probablement d’un problème de ligne.

« Ce matin, j’ai pris mon téléphone, ouvert l’application et j’ai vu que quelque chose n’allait pas », Marco (nom fictif) est un client Bnl, Banca Nazionale del Lavoro, l’un des principaux groupes bancaires italiens avec environ 2,54 millions de clients privés. « Quand j’ai vérifié, j’ai vu qu’il y avait eu plusieurs paiements pour la même opération », a-t-il expliqué à Netcost-security.fr. En effet, des débits répétés du même montant sont apparus sur l’application pour une seule opération. Marco devait payer la mensualité de sa voiture, d’un montant de 390 euros, « elle a été débitée dix fois, ce paiement continu a épuisé mon compte, pour un total de 5000 euros« . Il n’est pas le seul, les problèmes semblent avoir commencé hier et se poursuivent ce matin, le 30 mars. La nature exacte de la panne n’est pas encore claire et Bnl n’a pas encore publié de communication officielle.

« Je pense que le problème est national car j’ai entendu plusieurs collègues à travers l’Italie me confirmer qu’ils rencontrent également les mêmes problèmes », a ajouté Marco. « Un ami a eu la même chose pour 3000 euros, et un autre a vu les paiements répétés pour une valeur de 10 000 euros« . Les signalements d’utilisateurs confrontés au même problème lié aux débits apparaissent sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont essayé de contacter le service client sans succès, les appels ne sont tout simplement pas partis, il s’agit très probablement d’un problème de ligne.

BNL | Capture d’écran des débits effectués sur l’application

Les commentaires des utilisateurs

Sur X (anciennement Twitter), ils ont écrit : « Ce matin, vous m’avez débité DIX FOIS les dépenses de ma carte de crédit, me volant plus de 10 000 euros pour tout le long week-end de Pâques et votre service client est injoignable ».

Problèmes avec le service client

Les utilisateurs ont essayé de contacter immédiatement le service client pour comprendre ce qui se passait. « Nous n’arrivons pas à contacter qui que ce soit, nous avons essayé d’appeler lorsque nous avons vu les paiements répétés, mais lorsque nous avons appelé le centre d’appels, nous avons constaté que les appels ne partaient pas du tout », a raconté Marco à Netcost-security.fr. Nous avons également essayé d’appeler le numéro vert et avons rencontré le même problème, les lignes sont très probablement engorgées.

Cependant, il semble que certains utilisateurs aient réussi à contacter le numéro vert. Sur les réseaux sociaux, ils ont écrit : « J’ai parlé avec le centre d’appels tout à l’heure, le numéro vert ne peut rien faire sauf signaler au siège central… qui est fermé aujourd’hui car c’est un jour non travaillé. Ne perdez pas votre temps avec le numéro vert, cela ne fera que vous mettre en colère ».