WhatsApp recevra l’IA de Meta et ce sera très simple et pratique à utiliser

L’IA arrive à un rythme très élevé et WhatsApp a déjà montré qu’elle ne voulait pas être laissée à l’écart de cette grande nouveauté. Les mesures pour intégrer les nouvelles fonctionnalités ont été prises et Meta a également déjà une idée claire de la manière dont elle veut le faire. Aujourd’hui, il a été révélé que l’IA sera bientôt plus simple et plus pratique à utiliser au sein de WhatsApp.

L’IA beaucoup plus proche de WhatsApp

Il n’est pas surprenant que Meta souhaite disposer d’une solution d’IA prête à être utilisée dans ses services et réseaux sociaux. Le développement de Llama 2 et de tout ce qui y est associé se déroule à un rythme très rapide et les premières solutions basées sur ce LLLM sont déjà visibles à certains endroits.

Ce n’est également un secret pour personne que WhatsApp devrait être l’un des premiers à avoir accès à cette technologie, ce qui simplifiera son utilisation. La communication va changer en profondeur, mais toujours avec une simplification de l’ensemble du processus et de ce qui est donné aux utilisateurs.

L’un des endroits où l’IA sera présente dans WhatsApp est dans les conversations, ce qui simplifie la communication. Apparemment, cela ne suffit pas et Meta veut donner encore plus à WhatsApp, en laissant désormais de la place à une nouvelle fonctionnalité développée par les développeurs de l’entreprise.

Meta veut tout rendre plus simple

Comme nous l’avons découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp, actuellement en cours de test, l’IA semble bientôt disposer d’un espace réservé dans la recherche de l’application. En ouvrant cette zone, les utilisateurs pourront rédiger directement des questions auxquelles l’IA de Meta répondra directement.

Cela indique qu’il n’est plus nécessaire de démarrer manuellement une conversation avec l’IA de Meta, ce qui facilite l’interaction des utilisateurs avec ce système. La barre de recherche WhatsApp aura une invite ci-dessous, invitant tout le monde à « demander quoi que ce soit à Meta AI ». Tapez simplement les questions ou les commandes, ce qui rend la discussion très facile avec Meta AI.

En simplifiant l’accès à l’IA au sein de WhatsApp, Meta souhaite la rendre plus accessible et simple à utiliser. Cela laisse la porte ouverte à une généralisation encore plus grande, pour devenir quelque chose de normal et accessible à tous.